YouTuber MrBeast donne 80 000 $ à quatre personnes qui ont refusé d’arrêter de toucher leurs téléphones

Ils n’ont pas levé les doigts de leur écran pendant trois jours d’affilée.

Un YouTuber qui a mis au défi les adeptes de voir qui pouvait toucher leur écran le plus longtemps a payé les quatre derniers concurrents restants de 20 000 $ chacun.

Plus tôt cette semaine, Jimmy « MrBeast » Donaldson a créé le défi « Finger on the App », promettant au vainqueur 25 000 $.

Tout ce que le gagnant avait à faire était d’appuyer sur une application sur l’écran de son téléphone – et de ne jamais lâcher prise; la dernière personne encore touchante a remporté le prix.

Le match a débuté à 15 h HE le mardi 30 juin. Plus d’un million de personnes ont commencé.

Mais vendredi, après 70 heures, un vainqueur n’avait toujours pas été décidé; donc MrBeast a augmenté le prix à 80k $ et l’a partagé entre les quatre derniers alésage.

« Chers les quatre candidats restants, le doigt toujours sur l’application, je termine ici. Trois jours sont fous! », A-t-il tweeté. « Vous gagnez TOUS et vous recevrez TOUS 20 000 $! FÉLICITATIONS! » (il s’est excusé plus tard pour le zéro supplémentaire)

Chers les quatre candidats restants, le doigt toujours sur l’application, je termine ici. Trois jours, c’est fou! Vous gagnez TOUS et vous recevrez TOUS 20 000 $! TOUTES NOS FÉLICITATIONS! – MrBeast (@MrBeastYT) 3 juillet 2020

Le YouTuber a dépensé bien plus de 100 000 $ pour le coup; alors que le nombre de finalistes diminuait, il a soudoyé certains d’entre eux en leur enlevant les doigts pour jusqu’à 10 000 $ la pop.

Sur son compte Twitter, il a affiché des captures d’écran des négociations de texte avec les gens dans les dix derniers; une personne s’est vu offrir 5 000 $, est revenue avec une contre-offre ou 12 500 $ (probablement en utilisant sa main libre sur un téléphone séparé) avant de finalement s’installer sur 10 000 $.

Les dix derniers ont tous été retransmis en direct de leurs progrès; voici le moment où le dixième dernier joueur a été acheté pour cinq grands:

Lui a offert 5 000 $ et il a retiré son doigt de l’application! 9 personnes restent. pic.twitter.com/rCYJ8LvCr4 – MrBeast (@MrBeastYT) 3 juillet 2020

Avant cela, un certain nombre de streamers furieux avaient filmé les moments où ils avaient perdu le jeu en activant accidentellement Siri:

Voici un montage de personnes perdant le doigt sur le défi de l’application à cause de Siri 😅 pic.twitter.com/LzEDdASs0D – MrBeast (@MrBeastYT) 1 juillet 2020

Pour s’assurer que le gagnant n’a pas «simplement scotché sa main sur le téléphone», Donaldson a programmé l’application pour obliger les joueurs à bouger occasionnellement leurs doigts sur l’écran d’une certaine manière.

Même lorsqu’il a fait son offre en espèces aux quatre derniers, l’un d’eux a soupçonné un piège, théorisant lors de sa diffusion en direct que si trois d’entre eux enlevaient leurs doigts, un seul recevrait le prix.

Mais MrBeast a assuré à ses partisans que c’était finalement une égalité à quatre.

Proclamant sa joie que les joueurs humains aient gagné l’argent plutôt qu’un bot, il a révélé par la suite que certains tricheurs avaient essayé d’en tirer un rapide.

« Les 4 gagnants ont été contactés et recevront leur argent », a-t-il tweeté. « Beaucoup de gens ont voyagé dans le temps en jouant avec leurs paramètres et agissent comme s’ils avaient gagné. Ne vous inquiétez pas, nous avons confirmé les vrais gagnants via le backend et ils ont tous été contactés. »

