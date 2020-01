YouTuber NikkieTutorials révèlera-t-il jamais qui était son maître chanteur?

Cela fait quelques semaines que YouTuber NikkieTutorials est sorti transgenre sur sa chaîne YouTube. Mais depuis lors, Nikkie de Jager (son vrai nom non YouTube) a fait parler d’elle dans le monde entier. Sa vidéo, intitulée «Je suis en train de sortir», a recueilli plus de 33 millions de vues et lui a permis de participer au Ellen DeGeneres Show le 22 janvier.

Une grande partie de la raison pour laquelle NikkieTutorials est sorti maintenant était à cause du chantage qu’elle a reçu, essayant de ruiner sa carrière en révélant qu’elle était transgenre. Il y a eu beaucoup de spéculations sur qui cela pourrait être, et NikkieTutorials elle-même a révélé si elle donnerait jamais au monde le nom de cette personne.

Nikkie de Jager lors de sa dernière vidéo, “Répondre à ma sortie” | NikkieTutorials / YouTube

C’est le droit de NikkieTutorials de révéler ses maîtres chanteurs, personne d’autre«S

Le 28 janvier, NikkieTutorials a réalisé sa première vidéo depuis sa sortie sur YouTube. Elle a fait une petite séance de thérapie de maquillage appelée “Répondre à mon coming-out”. Elle entre dans le tourbillon que cela a été depuis sa dernière vidéo et entre dans l’une des plus grandes questions qu’elle se pose: qui est le maître chanteur?

NikkieTutorials exhorte d’abord tout le monde à cesser d’essayer de chasser ledit agresseur. “Si quelqu’un a le droit d’en dire plus sur ces maîtres chanteurs, ce sera moi”, a-t-elle déclaré dans la vidéo. Elle a dit que personne ne devrait parler du maître chanteur, car seul NikkieTutorials connaît la vérité.

Mais, elle a assuré à tous qu’elle savait exactement qui lui envoyait un e-mail. Elle a partagé cela avec l’aide de la police, elle a leur nom, numéros, e-mails, adresse et plus encore. De Jager sait également comment ils ont pu obtenir ces informations sensibles à son sujet. «Quand j’ai découvert exactement qui était derrière tout cela, j’ai été choquée», a-t-elle expliqué. «Parce que ce n’est pas une personne que vous connaissez. C’est quelqu’un que je ne connais même pas personnellement. “

Ce fut «l’une des décisions les plus difficiles» pour elle de décider quoi faire à propos du maître chanteur

Maintenant, elle a le choix difficile de procéder. Traite-t-elle le maître chanteur en les révélant au monde? Porter plainte publiquement? Elle a dit que c’était une expérience «effrayante» et «libératrice», d’apprendre leur identité. Mais cela a également créé «l’une des décisions les plus difficiles» de la vie de NikkieTutorials.

«Je pense que tous ceux qui font quelque chose de mal devraient être punis. Mais après toutes les réponses ces dernières semaines et étant littéralement une actualité mondiale, je sais maintenant que cela vient avec la plus grande responsabilité que j’ai jamais eue dans ma vie », a-t-elle déclaré. «Je sais que ça va sembler si stupide et bizarre, mais avec cette plate-forme que nous avons ici, j’ai le pouvoir de détruire une vie. J’ai la capacité de détruire non seulement la vie de mon maître chanteur, mais aussi la vie de sa famille, de ses enfants, de ses amis, de son environnement. »

Serait-elle courbée à leur niveau si elle «retire» leur nom?

De Jager compte 13,1 millions d’abonnés sur YouTube, 13,7 millions sur Instagram et 1,95 million sur Twitter. Alors oui, si NikkieTutorials veut divulguer le nom de cette personne, ils ressentiront la douleur de ce qu’ils ont essayé de faire. Pour cette raison, elle lutte également contre le dilemme moral que cette question entraîne. «Si j’exclus cette personne, vais-je faire la même chose que cette personne m’a fait? Est-ce que je veux ça? Ai-je besoin de ça?

C’est pourquoi elle a finalement décidé qu’elle ne partageait pas leur identité pour le moment. «Personne dans ce monde ne mérite de faire l’objet de chantage ou d’être poussé ou contraint de sortir. Et personne ne devrait échapper au chantage », a-t-elle expliqué. “Mais quand je regarde ma situation, quand je regarde ma vie, tout ce qui m’est arrivé, cette personne a été punie … Je ne veux pas m’abaisser à son niveau. Je crée mon propre niveau. Je suis meilleur que ça. “

Son maître chanteur a déjà été puni

Avec la réponse massivement positive de Jager du monde, son agresseur a finalement obtenu leur punition, même s’il a toujours son anonymat au public. “[The blackmailer] sache maintenant[s] que je sais exactement qui c’est, et je pense qu’ils vont avoir un peu de cette peur », a-t-elle déclaré. “Ce jour-là, peut-être que leur nom va fuir dans la presse, et ils ressentiront exactement la même chose que moi.” Mais je pense que c’est mon droit de déterminer si je veux que ce nom apparaisse ou non. »

NikkieTutorials, cependant, indique clairement qu’elle se trouve dans une situation particulière. Elle dispose d’une plateforme majeure pour prendre cette décision. De Jager souligne que si quelqu’un qui regarde passe par quelque chose de similaire, il a le droit de se sentir en sécurité, ce qui signifie s’adresser à la police, à un adulte de confiance ou à quelqu’un d’autre pour «reprendre le pouvoir».

Même si le maître chanteur de NikkieTutorials vit un autre jour sans que le monde connaisse son nom, de Jager termine la vidéo avec quelques conseils de séparation. “Pour 2020, nous allons laisser le karma faire le truc de la mère,”