YouTuber NikkieTutorials se révèle être une femme transgenre

La star de YouTube NikkieTutorials a révélé qu’elle était une femme transgenre.

Dans une vidéo émotionnelle partagée sur sa chaîne lundi, la personnalité de la beauté de 25 ans, dont le vrai nom est Nikkie de Jager, est sortie après qu’elle aurait été “chantageée” avec des menaces de sortie.

“Aujourd’hui, je suis ici pour partager avec vous quelque chose que j’ai toujours voulu partager avec vous un jour, mais dans mes propres circonstances, et il semble que cette chance m’a été enlevée”, a commencé Nikkie à la 17 minute agrafe. “Alors aujourd’hui, je reprends mon pouvoir et je dois vous dire quelque chose.”

“La planète Terre est pleine d’étiquettes, et je ne me suis jamais sentie à l’aise avec les étiquettes. Je voulais être ma propre personne, ma propre identité, mon propre être humain sans aucune règle, sans aucune étiquette, sans aucune restriction”, a-t-elle poursuivi, ajoutant que elle veut “commencer l’année avec la vérité”.

“Je ne peux pas croire que je dis cela aujourd’hui. À vous tous, pour que le monde entier le voie, mais bon sang, ça fait du bien de le faire enfin. Il est temps de lâcher prise et d’être vraiment libre”, a déclaré Nikkie. “Quand j’étais plus jeune, je suis né dans le mauvais corps, ce qui signifie que je suis transgenre. C’est tellement surréaliste de le dire. Filmer cette vidéo est effrayant, mais c’est tellement libérateur et libérateur. J’ai voulu partager ce côté de moi-même à vous tous depuis si longtemps, mais je n’ai jamais pu déterminer le calendrier. “

La vlogueuse, qui compte 12,4 millions d’abonnés YouTube, a révélé que la raison pour laquelle elle avait décidé de sortir aujourd’hui était due à un groupe de personnes qui auraient menacé de “divulguer” son histoire.

“Apparemment, nous vivons dans un monde où les autres détestent les gens qui sont vraiment eux-mêmes”, a expliqué Nikkie. “J’ai été victime de chantage de la part de personnes qui voulaient divulguer mon histoire à la presse. Au début, c’était effrayant. C’était effrayant de savoir qu’il y avait des gens qui sont si pervers qu’ils ne peuvent pas respecter la véritable identité de quelqu’un.”

“C’est vil et c’est dégueulasse”, a-t-elle dit. “Ils ont dit qu’ils voulaient la divulguer parce qu’ils ont dit que je mentais ou que je ne voulais pas que les gens connaissent ma vérité. Ou parce qu’ils ont l’impression que j’ai trop peur de savoir qui je suis vraiment. Je n’ai pas peur.”

Bien qu’elle n’ait jamais appelé les prétendus maîtres chanteurs par leur nom, Nikkie leur a envoyé un message en éteignant l’appareil photo. “Ceux-là pour toi,” dit-elle. “J’espère que vous pourrez vous asseoir bien dessus.”

Plus tôt dans la vidéo, Nikkie a abordé son histoire de transition, révélant qu’elle avait commencé à s’identifier comme une fille à l’âge de six ans et avait commencé à prendre des hormones à l’âge de 14 ans. Selon Nikkie, qui a sa chaîne depuis 11 ans, elle a “complètement fait la transition” quand elle avait 19 ans.

“En grandissant, je pense que la partie la plus difficile a été de rencontrer de nouvelles personnes et de se rapprocher d’eux et de leur dire un côté de votre vie dont vous ne voulez même pas parler parce que vous détestez cette partie de votre vie”, se souvient-elle d’elle enfance.

Alors que la vidéo dans son ensemble bougeait, le gourou de la beauté est devenu particulièrement émotif en parlant de certaines personnes importantes dans sa vie: sa maman et son fiancé, Dylan.

“En grandissant, je pense que la première chose dont je suis le plus reconnaissant est ma maman … je t’aime, maman”, a-t-elle dit. “Elle est là pour moi depuis le premier jour.”

De même, Nikkie n’avait que de bonnes choses à dire sur son fiancé.

“J’attends [to] raconter toute mon histoire jusqu’à ce que je sache que je suis entre de bonnes mains, parce que les gens là-bas sont effrayants et dangereux. Donc, Dylan et moi, nous avons cliqué et il ne savait pas. Il le sait maintenant. Dylan connaît mon passé, mais j’aurais aimé lui raconter plus tôt “, se souvient-elle, ajoutant qu’elle attendait parce qu’elle” avait peur de le perdre “.” Tout semblait si magique, si bon, que j’avais peur de le perdre si je raconterait toute mon histoire. Et au moment où je lui ai raconté toute mon histoire, il a bien sûr été choqué. “

“Je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme lui. C’est vraiment l’homme le plus gentil de ma vie. Notre relation a évolué si vite”, a-t-elle poursuivi. “J’espère vraiment que les gens là-bas, qui regardent cela, respectent notre relation … que nous pouvons gérer cela en privé.”

Nikkie a également exprimé son espoir de pouvoir inspirer les autres en racontant son histoire.

“Tu peux être toi”, dit-elle. “Vous êtes responsable de la façon dont vous voulez vivre votre vie. Je suis ici pour partager ouvertement que je suis transgenre, et avec ce message, je veux inspirer les petits Nikkie du monde entier, qui se sentent en insécurité, qui se sentent à leur place, qui sont mal compris. J’espère qu’en me levant et en étant libre, cela a inspiré les autres à faire de même. ”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.