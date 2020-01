Yul Kwon a-t-il une chance sans l’idole de Dieu?

Connu pour son éclat et son calme, le seul survivant des îles Cook, Yul Kwon, reviendra pour la saison 40, Winners at War. La dernière fois que les téléspectateurs l’ont vu, il a trouvé une puissante idole d’immunité cachée, surnommée l’idole de Dieu, qu’il a utilisée pour obtenir les chiffres à la fusion et a solidifié sa position au Conseil tribal final. A-t-il une chance de s’en passer pendant Winners at War?

Yul Kwon | Frederick M. Brown

Yul Kwon a remporté le prix «Survivor: Cook Islands»

Aux îles Cook, les tribus ont été divisées par race pour la première fois dans l’histoire de Survivor. Yul a été placé dans une tribu avec quatre autres Américains d’origine asiatique et ils ont remporté deux défis consécutifs de récompense et d’immunité

Le jour 5, il est allé à Exile Island et a résolu des indices sur une boussole cassée pour recevoir une idole d’immunité cachée plus forte, surnommée l’idole de Dieu. Semblable à Survivor: Idol du vainqueur de Cagayan, Tony Vlachos, doté de «pouvoirs spéciaux», Yul pourrait utiliser l’idole après que l’hôte Jeff Probst ait lu les votes plutôt qu’avant.

Après une double élimination, l’allié de Yul, Cao Boi Bui, a eu une idée, puis a appelé “Plan Voodoo” pour diviser les votes entre deux candidats pour remplacer le propriétaire du vote de l’idole.

Son plan est maintenant un aliment de base dans Survivor, mais parce que Yul avait l’idole, cela s’est retourné contre lui et il a été éliminé. Yul est entré dans la fusion avec trois autres alliés et avait besoin de quelqu’un pour retourner pour gagner l’avantage numérique.

Par conséquent, il a réussi à convaincre Jonathan Penner de se joindre à lui en lui montrant son God Idol. Pour la première fois, le Conseil tribal final comprenait trois personnes au lieu de deux, et Yul’s Idol a aidé à obtenir sa place.

Au final, le gameplay stratégique de Yul a conquis la domination physique d’Ozzy Lusth lors d’un vote 5-4-0.

Yul Kwon sera de retour pour «Survivor: Winners at War»

Après 27 saisons, Yul reviendra pour la première saison tous gagnants, Survivor 40: Winners at War. Pendant son hiatus, le survivant unique s’est marié, a eu des enfants et sensibilise à des questions importantes pour lui, notamment la diversité des médias et le besoin de plus de donneurs minoritaires de moelle osseuse.

Selon son profil CBS, Yul est ravi de revenir pour la 40e saison parce que “c’est gratifiant de faire partie de quelque chose qui a changé le paysage médiatique”.

De plus, il aime que Survivor montre que “nous sommes tous des êtres humains qui partagent une capacité commune de connexion, d’inspiration et de joie devant des stores bien exécutés.”

Yul Kwon a-t-il une chance sans God Idol?

Même si Yul est un favori des fans depuis sa saison, certains téléspectateurs ne peuvent s’empêcher de se demander à quel point le God Idol a joué dans son succès. Dans un épisode de la table ronde de Rob Has a Podcast, un amoureux des survivants, Liana a expliqué que Yul est «connu pour son calme mental» mais a reconnu qu’au moins une partie de cela venait de God Idol car il n’avait jamais eu le sentiment que quelque chose allait mal.

Bien que cela puisse être vrai, l’écrivain de défilé Mike Bloom a noté qu’il pensait que Yul réfléchirait à son expérience avant de revenir parce qu’il avait battu Ozzy par une seule voix.

Même si Yul avait la protection du God Idol, il a montré qu’il était incroyablement intelligent, qu’il était bon dans la gestion des alliés et qu’il pouvait bien diriger un petit groupe comme il l’a fait avec les Aitu Four au cours de sa saison.

Cependant, sa réputation peut le précéder, et d’autres peuvent l’éliminer tôt car il n’a aucun lien avec personne. Malgré cela, Yul a encore une chance de revenir au jeu en raison de la torsion de Edge of Extinction et a prouvé qu’il sait se développer avec des avantages.

Regardez Survivor: Winners at War le 12 février 2020 à 20 h EST sur CBS.