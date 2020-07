Zac Efron dans le MCU? Les quatre membres fantastiques qu’il pourrait facilement jouer

Les fans de Marvel n’attendent pas si patiemment la version Marvel Cinematic Universe des Fantastic Four, d’abord, parce qu’ils n’attendent pas si patiemment quoi que ce soit de Marvel. Cependant, ils sont particulièrement impatients de voir le MCU «réparer» la franchise.

Fox a sorti deux films Fantastic Four dans les années 2000, et ils ont fait des affaires solides si peu spectaculaires. Ensuite, il y a eu le redémarrage de 2015 que beaucoup de gens préfèrent oublier. Les fans pensent généralement que Kevin Feige et sa compagnie peuvent faire beaucoup mieux, et les fans se tournent vers, de tous les endroits, High School Musical pour l’inspiration.

Qui a déjà joué à Human Torch?

Bien que Spider-Man soit littéralement le visage de Marvel, il n’était en fait pas le premier grand succès de la société de bande dessinée. Cette distinction appartenait aux Fantastic Four, Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm. Après avoir été bombardés par des rayons cosmiques, ils sont devenus Mr. Fantastic, Invisible Girl (plus tard Woman), The Human Torch et The Thing.

Aussi séminal que le quatuor était pour les bandes dessinées, ils ne se sont pas aussi bien comportés avec les films. Même avant les films Fox, il y avait un film légendaire de 1994 qui n’a jamais été officiellement publié, avec des valeurs de production de mauvaise qualité. Il semblait que cela coûte environ 500 $. La torche humaine dans ce film était Jay Underwood.

Lorsque Fox a fait leurs films en 2005 et 2007, Chris Evans a joué le rôle de Johnny Storm, et ses performances ont été récompensées dans des films autrement mezzo-mezzo. Après que cette franchise ait échoué, Fox a essayé à nouveau avec un redémarrage, cette fois avec le futur Killmonger, Michael B.Jordan comme le fougueux, mais ce film erroné n’a rendu service à personne, sauf aux créateurs de mauvais sites Web de films et de podcasts.

Pourquoi les fans suggèrent-ils Zac Efron?

Faire monter la température, apporté par moi et l’équipe #lgx créant @ZacEfron comme la torche humaine mais allant un peu plus loin que la création d’une combinaison fonctionnelle. Nous avons une liste de personnages de rêve en action que nous voulons aborder, assurez-vous de rester à l’écoute ❤️ Beaucoup plus de nous x @LineageNYC pic.twitter.com/y2cMRE3efz – BossLogic (@Bosslogic) 19 décembre 2019

On ne pourrait pas penser qu’il y aurait beaucoup de croisements entre les fans de High School Musical et les fans de Marvel, mais après tout, les deux sont de Disney. Il y a donc suffisamment de crossover pour que les fans de Reddit suggèrent que le rôle masculin de la série, Zac Efron, pourrait faire une bonne torche humaine, bien que tout le monde n’ait pas adopté l’idée. Le sujet a écrit:

« Mis à part le (Emily) Blunt et (John) Krasinski Circle-jerk pendant un moment, concentrons-nous sur la torche humaine, un personnage qui, je pense, est plus difficile à lancer. Les choix les plus populaires que j’ai vus sont Zac Efron et le mec qui a joué Billy dans « Stranger Things », qui ne sont convaincants pour moi. «

Plusieurs noms, dont Dacre Montgomery (Billy) et Timothee Chalamet, ont été lancés, une question clé étant l’âge du personnage. Certaines personnes pensaient que ce devait être quelqu’un comme Tom Holland, qui est au début de la vingtaine mais qui peut passer pour un adolescent, et dans ce cas, il serait peut-être préférable de jeter un inconnu.

Verrons-nous d’abord Fantastic Four ou X-Men?

Quiconque finit par être choisi comme l’un des Quatre Fantastiques, la question est académique, car Marvel Studios ne semble pas particulièrement pressé de les amener, ni l’autre grande franchise Fox / Marvel, les X-Men, sur le grand écran. Une partie du problème est que les entrées Fox les plus récentes dans les deux franchises étaient des bombes au box-office.

Finalement, un ou les deux seront réalisés, mais qui viendra en premier? X-Men semble plus probable parce que cette franchise a eu plusieurs films appréciés, même si cela s’est terminé sur une note plate avec Dark Phoenix. Plus que cela, il y a eu des spéculations selon lesquelles les prochains Eternals se lieraient aux X-Men d’une manière ou d’une autre.

D’un autre côté, Marvel Studios pourrait peut-être faire Fantastic Four en premier parce qu’ils veulent essayer de «bien faire les choses», comme ils l’ont fait quand ils ont amené Tom Holland à bord pour jouer à Spider-Man. Certains téléspectateurs aux yeux d’aigle ont repéré des références aux Quatre Fantastiques dans Spider-Man: loin de chez soi, comme le rapporte IndieWire, alors peut-être qu’un renouveau de la première famille de Marvel est plus proche qu’il n’y paraît.