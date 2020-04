Zac Efron: Leonardo DiCaprio m’a aidé à faire face à la célébrité

2020-04-03 21:30:06

Zac Efron dit que Leonardo DiCaprio lui a appris à faire face à la célébrité, après que le couple ait partagé le petit déjeuner ensemble en 2008.

L’acteur de 32 ans a rencontré Leonardo pour la première fois en 2008 alors qu’ils s’asseyaient les uns à côté des autres lors d’un match des Lakers de Los Angeles, et a déclaré qu’il avait visité le domicile de la star hollywoodienne le lendemain pour prendre le petit déjeuner, où il avait appris de précieux conseils sur gérer la vie sous les projecteurs.

Parlant de leur première rencontre lors du match de basket-ball, Zac a déclaré: “J’allais juste l’attendre [to talk] et bien sûr, il avait son chapeau bas et puis dès que le ballon est allé de l’autre côté, il s’est dit: “Hé mec, tu veux aller prendre le petit déjeuner demain?” Et je me disais: “Ouais, mec.”

“Il a donc noté son numéro de téléphone et me l’a remis pendant que l’autre équipe marquait et que personne n’a vu et je l’ai pris.”

La star de «High School Musical» admet que la nourriture servie le lendemain n’était pas excellente, mais dit qu’il a eu une conversation mémorable avec Leonardo à propos de «gérer trop de présence de paparazzi».

Il a ajouté: “Il a fait cuire des gaufres, puis il les a brûlées et ensuite nous avons fait des crêpes. C’était génial. J’avais un milliard de questions pour lui à ce moment-là. J’ai définitivement affaire à trop de présence de paparazzi dans ma vie. Et assis à côté de Léon I était juste comme, “Mec, comment avez-vous géré cela pendant si longtemps?” Et il a dit: “Franchement, vous obtenez un peu différent.” ”

Au total, 10 voitures avaient suivi Zac jusqu’à la maison de la star du “Titanic”, et tandis que Zac ressentait de “l’anxiété” à propos des paparazzis, Leonardo lui fit réaliser qu’il n’était pas seul.

Tout en prenant part à «Hot Ones» – la célèbre série YouTube où les stars rentrent dans des ailes de poulet épicées et brûlantes tout en répondant aux questions – il a dit: «Il était comme, ‘Ouais, il n’y a jamais autant de voitures ici … C’est un mec fou. ” Et j’ai vu dans ses yeux un peu le sentiment que j’avais constamment tout le temps, ce qui n’était que du stress et de l’anxiété. Et il disait: “Ne t’inquiète pas, mec. Tu es bon.”

“J’apprécie vraiment qu’il ait pris ce temps. Il m’a fait du bien, m’a aidé un peu. C’est la plus grosse main que vous pouvez tendre si vous êtes à Hollywood, en cherchant quelqu’un de plus jeune.

“Alors fonce, Leo. Merci mon pote.”

