Zach Braff: le père d’Anne Hathaway m’a presque combattu

Zach Braff dit que le père d’Anne Hathaway l’a presque combattu pour un malentendu lors d’une première de film.

L’ancienne star de “ Scrubs ” est amie avec l’actrice de 37 ans et a rappelé le moment gênant où il est allé la féliciter lors de la première de 2012 des “ Misérables ”, mais a été arrêté par son père qui l’avait trompé pour son ex-petit ami Raffaelo Follieri.

S’exprimant sur son podcast «Fake Doctors, Real Friends» aux côtés de la co-star de «Scrubs» Donald Faison, l’acteur de 45 ans a déclaré: «Je connais Anne Hathaway en tant que connaissance. Je me dirige vers elle pour lui adresser mes félicitations. mon père se lève et me donne ce look: “Je vais tuer cette mère de merde. Il a les couilles pour faire tomber la première de ma fille? Je vais l’étrangler!” ”

Le père d’Anne avait confondu Zach, 45 ans, avec Raffaelo, car leur paire avait une ressemblance frappante, mais il a réalisé son erreur alors que l’acteur se rapprochait.

Il a ajouté: “Je suis arrivé à moins de 10 pieds de [Hathaway’s father] et son visage s’est juste cassé, il a soupiré avec un soupir de soulagement en réalisant que c’était moi et non l’ex-petit ami. ”

La beauté brune – qui a remporté un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour “ Les Misérables ” – a eu un rendez-vous avec Raffaelo, âgée de 41 ans, de 2004 à 2008, et la paire s’est séparée avant qu’il ne soit accusé d’avoir fraudé des investisseurs sur des millions de dollars et condamné à quatre ans et demi de prison.

Et l’incident avec le père d’Anne n’est pas la seule fois où Zach a été confondu avec Raffaelo, car il se souvenait également d’Eddie Murphy lui parlant de la ressemblance dans un café.

Il a dit: “Je vois Arsenio Hall, et il me regarde droit. Je n’ai jamais rencontré Arsenio Hall. Mais je regardais parce que j’aime Arsenio Hall. Il m’a amené au bout du comptoir où ils ont livré les cafés. Et là, vous pouvez entendre la musique, est Eddie Murphy debout là.

“[Eddie said] «Quelqu’un vous a déjà dit que vous ressembliez au petit ami d’Anne Hathaway qui est allé en prison? Ouais, parce que je regardais les nouvelles et je me disais: “Ça ressemble au mec de Scrubs!” “

