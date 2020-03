Zack Snyder vient de donner aux fans de “ Justice League ” un autre indice sur sa coupe

Depuis l’ouverture de Justice League le 17 novembre 2017, les fans ont demandé à Warner Brothers #ReleasetheSnyderCut. Lorsque Snyder a dû se retirer des reprises en raison d’une tragédie familiale, Joss Whedon a terminé le film. La coupe finale de Justice League se sentirait toujours compromise, notamment parce qu’ils devaient utiliser CGI pour effacer la moustache de Henry Cavill Mission: Impossible – Fallout.

(L-R) Jason Momoa, Ezra Miller, Gal Gadot, Ben Affleck, Ray Fisher et Henry Cavill | TOLGA AKMEN / . via .

Le Snyder Cut a commencé comme une rumeur mais est devenu de plus en plus crédible. Les stars de la Justice League, Ben Affleck et Gal Gadot, ont toutes deux tweeté #ReleasetheSnyderCut confirmant apparemment son existence, et Affleck l’a reconfirmé le 21 février. Maintenant, Snyder lui-même semble indiquer qu’il y travaille.

Le réalisateur taquine «Zack Snyder’s Justice League»

Le 23 janvier, Snyder a lancé un concours pour que les fans soumettent leurs propres affiches pour Justice League. Le 28 février, il a affiché les quatre affiches finalistes. Enfin, le 29 février, il a révélé le prix. C’est l’une des ardoises qu’il a utilisées lors du tournage de Justice League. Pour la description de la scène, il a écrit «Quelque chose de cool avec Batman, Superman, Louis [sic] ou Martian Manhunter. ” Pour le numéro de prise, il a écrit: “Combien il en faut pour le rendre génial.”

Mais une autre photo a révélé le dos de l’ardoise sur laquelle il a écrit quelque chose de nouveau:

«Veuillez étendre au porteur de cette liste le droit de passer tous les protocoles de sécurité et la permission d’exploiter cette scène cinématographique et marqueur de synchronisation sur l’ensemble de toute photographie supplémentaire pour le film connu sous le nom de Justice League de Zack Snyder dans le peu probable et purement événement spéculatif que cette photographie est nécessaire. “

Que signifie Zack Snyder

Il y a beaucoup à déballer dans ce message. Prenons-le point par point. Tout d’abord, l’ardoise est conçue non seulement comme un souvenir génial pour le gagnant du concours, mais comme une invitation à l’ensemble. Snyder donne au propriétaire de l’ardoise une cote de sécurité pour assister à un tournage.

Deuxièmement, ce tournage pourrait s’appeler Justice League de Zack Snyder. C’est différent de Justice League: The Snyder Cut mais s’il arrive à terminer le film, il peut l’appeler comme il veut.

Zack Snyder | Jon Kopaloff / FilmMagic

Enfin, Snyder suggère qu’il tournerait en fait plus de scènes pour terminer sa coupe. Il ajoute l’avertissement sarcastique sur «l’événement purement spéculatif qu’une telle photographie est nécessaire». Cependant, c’est les premiers fans à entendre que Snyder pourrait tirer plus. Ils seraient ravis de voir l’intégralité de ce que Snyder a tourné la première fois.

Que pourrait ajouter la «Justice League»

Warner Bros a longtemps insisté sur le fait que Snyder n’a jamais livré une coupe complète. Non seulement les effets visuels étaient incomplets, mais des reprises étaient toujours nécessaires, que Whedon les ait filmées ou Snyder. C’est peut-être vrai, mais il y avait certainement un réoutillage dans les scènes de Whedon, donc une version du premier assemblage de Snyder aurait pu être différente.

Quoi qu’il en soit, si Snyder va se donner la peine de monter sa coupe Justice League, il pourrait aussi bien aller jusqu’au bout. S’il veut tirer davantage et que les acteurs sont de la partie, laissez-le. Et le devant de son ardoise mentionnait Martian Manhunter. J’onn J’onzz n’est pas apparu dans le film Justice League, bien qu’il soit un personnage principal de Supergirl joué par David Harewood.

Quel que soit le tissu conjonctif que Snyder estime que Justice League a encore besoin, il est suffisamment confiant pour inviter un fan à le regarder le filmer. Même si c’est juste un Cavill rasé et propre, ça marchera.