Zander Smith pourrait-il vraiment revenir et ce que cela pourrait signifier pour cette théorie

Les retours des morts sont si fréquents dans les feuilletons que personne n’est surpris quand un personnage supposé décédé est réellement vivant. Certaines personnes pensent que Zander Smith peut retourner à l’hôpital général en raison d’une mention récente. Si cela est vrai, cela pourrait jouer dans une énorme théorie sur la série.

Zander Smith a été référencé par Cameron Webber

Comme l’ont souligné plusieurs sites de feuilletons tels que TV Season Spoilers et Celebrity Dirty Laundry, Zander Smith a été élevé par son nom pour la première fois depuis plusieurs années récemment dans le feuilleton.

Le fils du personnage avec Elizabeth Webber, Cameron Webber, a parlé de son père dans une conversation avec son amie, Trina Robinson. Zander, interprété par Marc Brett en 2000 et plus particulièrement par Chad Brannon de 2000-2004, a été présenté via Emily Quartermaine. Emily et ses amis ont initialement créé Zander pour un crime, mais elle et Zander ont fini par tomber amoureuses.

Il est également devenu ami avec Elizabeth, Carly Corinthos et Gia Campbell. Le personnage a également retrouvé son père et a retrouvé Emily à son retour, mais elle l’a repoussé. Ils ont fini par se marier mais elle était tombée amoureuse de Nikolas Cassadine. Il a passé une nuit avec Elizabeth et elle a fini par tomber enceinte de Cameron.

Le destin tragique du personnage

Zander est mort tragiquement après une série de faits qui ont suivi après que Courtney Matthews et Jason Morgan l’aient mis en place pour tirer sur un flic.

Ric Lansing, l’ancien mari d’Elizabeth, voulait également que la garde du bébé et le chantage de Zander se poursuivent pour prendre la chute.

Il est décédé après avoir été abattu par la police, qui pensait avoir tué l’agent et kidnappé Emily Quartermaine. Il a été abattu après avoir repoussé Emily et avoir pris son arme, s’assurant qu’elle était en sécurité.

Le personnage est brièvement apparu en 2009 pour une séquence de rêve.

Pourquoi le retour du personnage est logique

Dans le contexte, le retour de Smith pourrait signifier beaucoup pour une histoire actuelle impliquant Cameron et Trina. Les deux semblent pouvoir éventuellement avoir une relation amoureuse et ils font partie d’un groupe d’amis similaire au groupe du début des années 2000.

Il existe une théorie des fans qui suggère que feu Gia, pas Portia Robinson, est la mère biologique de Trina.

Donc, la fille de Gia étant les meilleures amies et un intérêt amoureux potentiel pour Zander et le fils d’Elizabeth serait un moment complet pour le feuilleton de longue date.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.