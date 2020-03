Zendaya appelle ce trait de personnalité «une bénédiction et une malédiction»

Ce n’est pas un secret que Zendaya a une carrière très fructueuse. De ses côtelettes de chant, à son rôle à succès dans Euphoria, à ses compétences de mannequin, la jeune femme de 23 ans continue de prouver qu’elle est polyvalente. Elle a présenté son éthique de travail phénoménale au cours de la dernière décennie et a beaucoup à montrer. Mais, malgré tout ce que l’actrice a accompli jusqu’à présent, elle se considère encore au bord du précipice.

Zendaya | Taylor Hill / .

Récemment, Zendaya a rencontré Vogue Australia pour parler de sa vie, de la façon dont elle est passée avec succès de Disney à Euphoria et de ce qui se démarque jusqu’à présent de sa carrière. Curieusement, Zendaya a eu du mal à repérer facilement les grands moments de sa carrière. Bien qu’elle soit fière de son travail, elle est toujours tournée vers l’avenir et se prépare pour la prochaine grande chose. “Je suppose que je regarde en arrière et je suis fier de ce que j’ai pu faire, mais je regarde toujours des choses comme [it’s just] le début, qui est parfois une bénédiction et une malédiction », a partagé l’actrice.

L’actrice d’Euphoria est toujours tournée vers l’avenir

Bien que la mentalité «jamais assez» puisse être difficile à gérer pour certaines personnes, Zendaya avoue qu’elle la maintient à la fois humble et affamée. «Parce que même si j’ai de grandes réalisations, elles sont très mineures pour moi. C’est juste que j’ai plus à faire. Je suppose que c’est ce qui vous fait ne pas être trop plein de vous-même », a partagé la star d’Euphoria. Heureusement, Zendaya prend également le temps de réfléchir aux grandes choses qu’elle a réalisées jusqu’à présent. “Je suis donc reconnaissant pour cette qualité, mais il y a aussi des moments où il est important de profiter du moment et de se dire:” Wow, je l’ai fait! Je suis fier de moi pour ce travail ”, a déclaré le chanteur.

Zendaya a continué à partager que pour le moment, elle est plus concentrée sur le fait de rester présente et de s’améliorer dans sa profession. Alors qu’elle se concentre généralement sur les projets à venir, elle se concentre désormais sur l’approfondissement de son métier. Une partie de ce voyage est venue de s’autoriser à s’absenter pour la première fois depuis des années. Bien qu’elle soit plus que prête à se remettre au travail et à commencer le tournage de la deuxième saison d’Euphoria, elle admet que les vacances et les temps d’arrêt ont été essentiels pour elle.

Zendaya prend actuellement une pause dans les films et la télévision

«Parce que j’ai pu prendre ce temps et travailler sur moi-même en tant qu’humain et être avec Zendaya seule de nombreuses manières, maintenant je veux juste m’améliorer dans mon métier. Je veux travailler dur, me pousser plus loin et progresser au niveau personnel. Je pense que c’est un endroit beaucoup plus excitant, et la pression est différente. Je pense que j’ai toujours ressenti beaucoup de pression pour faire le bon choix, prendre les bonnes mesures. Cette année, c’est pour aller mieux; ce n’est pas nécessairement une question de mouvements », a avoué Zendaya. Nous avons hâte de voir comment ce nouvel état d’esprit se répercutera sur le jeu d’acteur et d’autres travaux de Zendaya.