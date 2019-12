Ziva admet qu'elle s'inquiète. Quelle est la meilleure façon de gérer l'anxiété?

Ziva (Cote

de Pablo) révèle qu'elle lutte contre l'anxiété pendant «NCIS»

saison 17, épisode 10 (intitulé «The North Pole»). Elle a eu sa première crise de panique

après avoir renvoyé Tali vivre avec Tony (Michael

Weatherly). Ziva était au milieu d'un marché bondé lors de sa première attaque de panique. Depuis ce jour, elle est paralysée par la peur lorsqu'elle est dans la foule et elle reçoit des flashbacks de ses années de clandestinité. La panique remplit Ziva de peur car elle frappe souvent quand elle s'y attend le moins.

Si vous êtes

comme Ziva et vous souffrez d'anxiété, quelle est la meilleure façon de la gérer?

Voici ce que les experts ont dit à Showbiz Cheat Sheet.

Étiquetez vos sentiments

Cote de Pablo en tant que Ziva David sur NCIS. | Cliff Lipson / CBS via .

Ça peut être

facile de nier ce que vous vivez et de faire comme si vous alliez bien, mais cela

vous d'obtenir l'aide dont vous avez besoin. Kathryn Tipton, MA, LPC, psychothérapeute

et propriétaire de Houston

Center for Valued Living, dit qu'il est important de faire face à ce que vous êtes

l'expérience:

Nommez-le pour l'apprivoiser. Souvent, nous essayons de prétendre que notre anxiété ne se produit pas, mais cela ne fonctionne pas. Si vous vous sentez anxieux, dites-vous: «Je ressens un sentiment d'anxiété» ou «Je pense que quelque chose de mauvais va se produire». Lorsque nous remarquons et étiquetons ce que nous vivons, nous obtenons un légère séparation de cette expérience. Cela peut nous aider à ne pas être si pris dans notre anxiété et à emprunter la voie d'une pensée catastrophique.

Pratiquer les techniques de relaxation

Cote de Pablo sur NCIS. | Sonja Flemming / CBS via .

Pratiquer différentes techniques de relaxation peut être utile. Ces méthodes vous donnent les outils nécessaires pour vous ancrer en cas d'anxiété. «La méditation, le yoga et d'autres stratégies de relaxation peuvent aider à recentrer l'esprit. Comme vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe autour de vous, c'est une excellente occasion de prendre du recul par rapport à son environnement et de pratiquer la pleine conscience », explique Jake Lizarraga, écrivain pour Core Wellness.

Chercher une thérapie

Laura San Giacomo avec Mark Harmon. Giacomo joue la thérapeute Grace Confalone sur NCIS. | Jace Downs / CBS via .

Tu devrais être

capable de profiter de votre vie. Olivia

Djouadi, spécialiste des traumatismes et du stress, dit qu’il est temps de voir un thérapeute

l'anxiété vous empêche de vivre la vie que vous voulez. "Quand l'anxiété monte

le mode de vie normal, la recherche d'une thérapie peut aider », a déclaré Djouadi à Showbiz Cheat Sheet.

«Pour certains, ils peuvent avoir besoin de quelques séances et d'autres ont besoin de plus de temps si leur anxiété

est le résultat d'un traumatisme passé. Voir un thérapeute peut vous aider à acquérir un nouveau

perspective sur l'anxiété et les moyens de le gérer un peu mieux afin que vous puissiez obtenir

retour à profiter de la vie. "

Envisagez des médicaments

Parfois, des médicaments sont nécessaires pour maîtriser l'anxiété. «Les médicaments comprennent deux catégories. La première est la benzodiazépine, qui procure un soulagement immédiat. Les seconds sont les médicaments anti-anxiété tels que les ISRS, qui aident à équilibrer les neurotransmetteurs impliqués dans l'anxiété », explique le Dr Ruhi Satija d'iCliniq. Satija dit que la combinaison de médicaments et de thérapie peut aider à gérer l'anxiété. "La thérapie cognitivo-comportementale et la psychothérapie aident à faire ressortir les distorsions cognitives impliquées dans les pensées négatives et les comportements menant à l'anxiété."

