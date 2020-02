Zoe Ball aime le jardinage

Zoe Ball a développé une “passion” pour le jardinage car cela lui donne le temps de “réfléchir”.

Zoe Ball a développé une “passion” pour le jardinage.

La DJ de 49 ans – qui a des enfants Woody, 19 ans, et Nelly, 10 ans, avec son ex-mari Norman Cook – aime être dehors parce que cela lui donne le temps de “réfléchir”, alors qu’elle sort courir quand elle a un ” jour “wkyky”.

Elle a dit: “Vivre juste à côté des South Downs, c’est comme avoir mon propre coin de paradis.

“J’ai également développé une passion pour le jardinage.

“Je suis toujours novice mais j’apprécie vraiment la joie que cela peut apporter.

“Je ne fais que bricoler dans mon jardin – c’est un bon endroit pour réfléchir.

“La course à pied aide aussi à ce que j’appelle mes jours loufoques – juste sortir au soleil avec quelques airs pour m’éclaircir la tête. Je ne suis pas doué pour ça, mais je me lance.”

La DJ de la BBC Radio 2 a tenu un journal pendant des décennies mais pense qu’elle doit développer le livre et écrire plus de ses pensées et sentiments.

Elle a dit OK! Magazine: “Je tiens un journal depuis mes 18 ans.

“Pas tant pour les émotions que pour les événements.

“Ils sont utiles pour se souvenir de certaines des incroyables aventures que j’ai eues et des gens que j’ai eu la chance de rencontrer.

“Je ne tiens pas de journal en tant que tel, mais c’est quelque chose que je pourrais commencer à faire.

“J’ai des amis qui m’ont dit que c’était un excellent moyen de mettre de l’ordre dans vos pensées et vos sentiments et d’apporter une certaine clarté.”

Zoe aime son travail à la radio et a été ravie des invités de son émission.

Elle a dit: “Barbra Streisand est une déesse. Elle était tout ce que j’aurais pu espérer – drôle, impertinent et une joie.

“Harry Styles a joué en direct récemment et nous avons dû fermer les portes à cause du nombre de personnes qui voulaient le voir.

“Avoir tout le casting de ‘Gavin et Stacey’ était spécial aussi.

“Nous avons un casting de James Bond à venir avec Daniel Craig. Je compte les jours.”

.