Zoe Kravitz Plats sur le Batman, révèle quelle actrice de Catwoman “ l’inspire ”

Zoe Kravitz est prête à représenter le “pouvoir féminin” dans son nouveau rôle de Catwoman.

Vendredi, lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association, le joueur de 31 ans a décidé de reprendre le rôle emblématique du prochain film réalisé par Matt Reeves “The Batman”.

“Je pense que Catwoman, Selina Kyle représente une féminité très forte, et je suis ravie de m’y plonger”, a commencé la star de “Mad Max: Fury Road”.

“Je pense que la féminité représente le pouvoir, et je pense que c’est un type de pouvoir différent du pouvoir masculin. C’est quelque chose qui est vraiment intéressant à propos de Batman et Catwoman”, a-t-elle poursuivi.

“Je pense que Batman représente une sorte de pouvoir masculin, et Catwoman représente un pouvoir très féminin – un peu plus compliqué et plus doux aussi. J’aime l’idée que vous pouvez être doux, vous pouvez être doux tout en étant très puissant et toujours être très dangereux.”

En octobre de l’année dernière, Kravtiz a été engagé pour jouer le super-héros aux côtés Robert Pattinson (Homme chauve-souris), Colin Farrell (Le pingouin), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (Commissaire Gordon) et Paul Dano (The Riddler) dans l’adaptation de la bande dessinée.

Kravitz suivra les traces d’une longue lignée de sommités jouant le rôle cinématographique, dont Michelle Pfieffer, Halle Berry et Anne Hathaway. Julie Newmar et Eartha Kitt se sont frayé un chemin dans l’histoire de la culture pop en jouant l’héroïne emblématique sur le petit écran.

Et lors du panel TCA, Kravitz a parlé de la performance de l’actrice qui l’a influencée à grandir.

“Je pense que Catwoman est un personnage emblématique”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai jamais été dans beaucoup de bandes dessinées, mais ce monde m’a toujours vraiment intrigué. Et puis bien sûr Michelle Pfeiffer – sa performance a toujours été super inspirante pour moi. C’était juste iconique.”

Kravitz était à l’événement pour promouvoir sa prochaine série Hulu “High Fidelity”, qui est une réimagination du livre et du film 2000. Fait amusant: la mère de Kravitz, Lisa Bonet, a joué dans le film original aux côtés de John Cusack.

Warner Bros.’ “The Batman” descendra dans les salles le 25 juin 2021.

