Zoe Kravitz réagit aux fans demandant si elle a éclairci sa peau dans son dernier selfie

Zoe Kravitz a été applaudie pour sa réponse irréfléchie à quelqu’un insinuant qu’elle avait éclairci sa peau.

Mardi, le “Big Little Lies” La star a partagé une douce “auto (ie) quarantaine” avec son chien alors qu’elle passe son temps à l’intérieur au milieu de la pandémie de coronavirus.

“auto (c.-à-d.) mise en quarantaine”, elle a sous-titré le poste. “Reste à l’intérieur des enfants. Un jour à la fois.”

Un utilisateur d’Instagram, cependant, a affirmé que l’actrice avait l’air d’avoir éclairci sa couleur de peau.

“Ai-je tort ou elle a l’air si blanche sur cette photo”, a commenté la personne. “S’il te plait, ne me dis pas que tu te prépares [sic] de votre mélanine, vous êtes si belle avec votre couleur naturelle. “

»Répondit Kravitz. “jésus. pas de fille”, écrit-elle. “C’est ce qui arrive à certains d’entre nous, nous avons mélangé des enfants mélangés quand nous ne pouvons pas sortir lol.”

De nombreux fans sont venus à la défense de Kravitz et ont expliqué comment ils avaient vécu une lutte similaire.

“ahahaha la lutte est tellement réelle pour nous, les enfants mixtes”, a commenté une personne et une autre a écrit: “Ooohhh faits! J’ai littéralement comme 10 nuances de fond de teint. Nous changeons avec les saisons.”

“Si vous êtes fan d’elle, vous le saurez”, a écrit un fan en taguant le critique. “ce n’est même pas le type de question à considérer.”

