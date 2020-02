2020-02-07 22:00:04

Zoe Saldana “accepte le défi” d’élever trois fils, car elle dit qu’elle et son mari Marco Perego n’essaieront pas pour une petite fille.

La star de “ Avengers: Infinity War ” a des jumeaux Cy et Bowie, Zen de cinq et trois ans avec son mari Marco Perego, et a déclaré que même si elle aurait aimé une petite fille, elle n’envisage pas d’avoir un quatrième enfant et devra plutôt relever le “défi” d’élever trois garçons.

Elle a dit: “Le troisième était censé être [a daughter] et puis mon mari ne donne aucune fille. J’aurais été formidable en tant que mère de filles, mais l’univers, dans son ironie, et comment je suis devenu maman de trois garçons dans le mouvement post-# MeToo [means] J’accepte le défi. ”

La beauté de 41 ans «passe un si merveilleux moment» en tant que mère de trois fils, car elle tient à s’assurer que les tout-petits grandissent pour respecter les femmes.

Elle a ajouté: “Je suis témoin et je nourris vraiment un jeune garçon avant qu’il ne se transforme en homme, et je pense que c’est aussi la tâche pour nous, les mères.

“Nous devons également tenir compte du fait que ces hommes qui ont commis toute une série d’atrocités envers les femmes avaient des mères à la maison qui les élevaient. Nous avons été des participants actifs soit à la négligence, soit à la mise en place de mauvaises habitudes, alors je ‘ Je suis très attentif et j’accepte le défi. ”

Zoé et Marco apprennent également à leurs fils à ne pas se conformer aux stéréotypes de genre.

L’actrice des “Gardiens de la Galaxie” a expliqué: “[We] permettre à nos garçons d’être vulnérables et sensés et non seulement de leur permettre de se battre physiquement parce que, ‘Oh, les garçons seront des garçons’ – ce genre de termes n’existe tout simplement pas chez nous.

“‘La petite fille de papa’ et ‘les garçons de maman’, nous n’avons pas ça. Mon mari est le père et je suis la mère, mais nous sommes [both active] participants à l’éducation de [our kids] et c’est vraiment important. ”

Et la beauté dit que le seul inconvénient d’élever ses enfants est de les voir grandir, car à la suite de la récente formation de Zen, Zoe manque de n’avoir “aucun bébé” dans la maison.

S’adressant au magazine People, elle a déclaré: “Le coût des couches a considérablement diminué dans notre maison et cela fait cinq ans. Même si je ne vais pas manquer de sentir certaines odeurs autour de la maison, je ne regrette pas le fait que je ne ‘ Je n’ai plus de bébé maintenant. J’ai trois garçons et maintenant nous nous familiarisons avec cette nouvelle phase de leur vie. Chaque instant est un régal, et vous ne voulez rien manquer. “

