Pepe Aguilar se prépare pour le carnaval de Mazatlan 2020

Aujourd’hui est le deuxième jour du fête maximum du port de Mazatlan, jour où le Couronnement de la reine des jeux floraux, Brianda Lizarraga portant la couronne et Pepe Aguilar Il sera en charge du spectacle après cela.

Depuis hier, le chanteur est dans le port et la nuit, il a répété dans le Stade Mariscal de Teodoro pour présentation au couronnement.

Dans ce spectacle, il sera accompagné de sa fille Angela Aguilar et de son fils Leonardo Aguilar qui ont suivi dans le monde de la musique, ainsi que pour le Orchestre symphonique des arts de Sinaloa.

C’était dans son récit de Instagram où Pepe a publié quelques histoires répéter avec toute sa chaîne stéréo.

En eux, vous pouvez voir tout le groupe de la symphonie qui rendra sans aucun doute cette nuit inoubliable et spectaculaire avec la belle voix que Pepe Aguilar nous donne.

Le chanteur est très excité par cette belle présentation car vous pouvez voir comment il prépare chaque détail pour donner un spectacle spectaculaire.

Pendant ce temps, sa fille Angela Aguilar a également montré certains de ses moments lors de la répétition alors qu’il téléchargeait des histoires et il a été observé qu’une des chansons qu’il chantera sera La Llorona.

Cela fera partie de votre Visite d’Aguilar et nous pouvons apprécier des chansons comme Pour les femmes comme toi, La peur, Mon credo et Souviens toi de moi jolie.

La carrière de Pepe Aguilar a jusqu’à présent 23 disques et 35 ans de carrière. C’est l’un des artistes latinos le plus primé et reconnu de sa génération.

Il a remporté 4 Grammy Awards, 5 Latin Grammy Awards, 19 Lo Nuestro Awards et a son étoile dans le Hollywood Walk of Fame.

Bien sûr, ce sera une nuit que personne ne va oublier et peut-être retirer une larme avec leur chansons romantiques et son grande voix.

Le couronnement aura lieu au Teodoro Mariscal Stadium au point de 8h30 le soir.

