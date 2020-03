Pepé et son chien patrouillent dans les rues pour accompagner seules les femmes sur leur chemin

Face à la terrible situation d’insécurité que nous vivons dans notre pays, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la sécurité de nos enfants et filles mexicains.

Mais au-delà de ces protestations, de nombreuses personnes ont proposé d’aider tous ceux qui en ont besoin.

C’est l’histoire de Pepe Ginoble qui, accompagné de son chien, a décidé de faire des promenades nocturnes de routine, avec un nouvel objectif: regarder les rues de Puebla, et aider les femmes en danger.

Pepe a publié sur son profil Facebook quelques photos de lui et de son chien où il annonce que toute femme qui se sent en danger peut l’approcher pour obtenir de l’aide.

“Si vous vous sentez en danger, ils vous harcèlent, vous allez dans une rue dangereuse et solitaire, ils vous prennent des photos, vous sentez qu’ils vous suivent ou vous êtes en danger et vous me voyez, dites-le moi et mon chien et je prends soin de vous et vous aide.”

L’objectif principal de Pepe est d’intervenir dans une éventuelle situation à risque qui affecte l’intégrité ou la vie d’une femme.

«Dans mes temps libres, généralement en fin de soirée, mon chien et moi sortons pour prendre soin d’eux. Nous sommes dans les écoles lorsque tous les élèves partent, aux arrêts de camions, nous marchons dans les rues et si nous voyons des femmes seules, nous attendons qu’elles prennent leur transport. » – Pepe a ajouté dans son post.

La route sur laquelle Pepe et son chien vont patrouiller va de Santa María Xonacatepec à Bosques de San Sebastián, donc si un jour vous vous sentez en danger et que vous trouvez ce super-héros, n’hésitez pas à l’approcher pour lui demander de l’aide.

Applaudissements à Pepe qui a pris des mesures sur ce problème rencontré par des milliers de femmes au Mexique. Espérons que son initiative amorce un mouvement de soutien de toutes ces personnes qui, comme lui, recherchent un meilleur pays.

