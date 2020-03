Pepe Navarro dépose deux nouveaux procès contre Ivonne Reyes: “Accusé de me disqualifier”

La bataille judiciaire de Pepe Navarro et Ivonne Reyes n’a pas encore cessé et, en fait, continue de porter ses fruits. Le journaliste a continué à parler de la controverse sur sa paternité et a déposé deux nouveaux procès contre le modèle vénézuélien. Tout cela pendant qu’Alejandro Reyes, fils des deux devant la loi, reste sur l’île des «Survivants 2020», inconscient des derniers événements.

Pepe Navarro dans quelques images publiées par «le programme d’Ana Rosa»

Une journaliste transférée à Navarro, dans certaines images publiées par «The Ana Rosa program», déclarations d’Ivonne Reyes dans lesquelles elle a déclaré que dans ce lit étaient seulement les deux d’entre eux et qu’il n’y avait personne d’autre , à laquelle la présentatrice a répondu sans détour: “J’ai une affaire judiciaire devant elle et elle devra faire face à la loi. Je ne vais pas parler de lit, encore moins. Si elle est payée pour en parler, alors continuez ses affaires“.

De plus, il a assuré qu’il n’avait pas encore reçu de demande qui aurait mis l’ancien concurrent de «Big Brother VIP» pour ne pas avoir passé la pension à son fils et a profité de l’occasion pour communiquer qu’il a adressé deux nouvelles plaintes à Ivonne: “Elle doit faire face aux deux demandes que je lui ai faites sous peu. L’un est pour atteinte à la vie privée, car il a facturé suffisamment d’argent pour me disqualifier. Et l’autre consiste à modifier les mesures. “Ce dernier fait référence à un recours permettant de modifier les décisions prises par le juge dans une condamnation. s’il y a des changements substantiels dans les besoins des enfants.

Parlez de votre paternité

Il a également fait de l’autocritique sur la situation de sa paternité, mais à aucun moment supposer qu’il est le père d’Alejandro Reyes. «C’est de l’histoire. J’ai reconnu à l’époque que c’était peut-être une erreur, mais cela ne sert à rien. À un jeune homme nommé Chema, qui avait alors 22 ans, elle lui a dit qu’il était le père, mais il a fait un test et le résultat était négatif“, a-t-il révélé après que le journaliste lui ait demandé s’il regrettait de ne pas se présenter aux tests de paternité. Et il a rapidement introduit un nouveau nom sur la liste:” Il avait un petit ami nommé Aroldo Betancourt, ou quelque chose comme ça. Autrement dit, en principe, il y avait trois personnes. Il semble y avoir plus. Ensuite, parmi ceux qui restent, voyons ce que c’est. “

.