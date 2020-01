Pepillo Origel, le nouveau pilote de Hoy, a déjà fait les passes avec Andrea Legarreta | Instagram

Le programme Aujourd’hui, a déjà un nouveau pilote ne sera ni plus ni moins que le célèbre Pepillo Origel, est intégré après avoir fait les passes avec Andrea Legarreta.

Apparemment, les deux avaient certains querelles dans le passé mais ayant été invitée par la productrice Magda Rodríguez Origel n’a pas pu refuser à sa demande.

La participation du nouveau conducteur consistera en l’apparition capsules le mercredi avec la raison que le public s’adapte au nouveau pilote et célébrité du programme.

Lors de la diffusion de l’émission dans la matinée, Juan José Origel, plus connu sous le nom de Pepillo Origel, a surpris les téléspectateurs quand ils ont commencé à dire qu’il se rendrait mercredi pour clarifier sa retraite.

Juan Jose Il est considéré comme l’un des pilotes de spectacle les plus controversés, le public et une partie de l’équipe ont été surpris de recevoir la nouvelle de son arrivée.

Bien que ces derniers jours Origel ait annoncé sa retraite des médias, c’est à la demande exclusive du producteur pour lequel le conducteur a décidé d’entrer dans le programme, après avoir eu un conflit avec l’un des chefs d’orchestre stellaires et préférés de les téléspectateurs, Andrea Legarreta.

Les querelles qu’ils avaient Legarreta et Origel Ils se sont présentés lorsque le chauffeur aurait divulgué des fichiers audio où ils ont dit qu’Andrea avait été infidèle à son mari Erick Rubin avec un cadre de Televisa.

Le problème est devenu si grave que même Legarreta a mentionné quelque chose demande légale pour les gens qui l’avaient diffamée et parmi eux Pepillo aurait été impliqué.

«Mon cher @ juanjoseorigel, vous et moi savons ce que nous aimons et c’est plus que suffisant… Toujours chaleureux, aimant avec moi et ma famille, toujours gentleman et bon compagnon! Je t’adore Pepillo! », A partagé Andrea sur son Instagram après le scandale.

