Pepper Potts serait de retour au MCU lors du prochain spectacle Disney Plus

Tony Stark est peut-être mort dans Avengers: Fin de partie, mais la marque Iron Man a trop de poids pour que Marvel la laisse tranquille longtemps. Et bien sûr, tous les signes pointent vers le studio apportant Riri Williams AKA Coeur de pierre dans le MCU dans un proche avenir. En fait, We Got This Covered fait un reportage sur le sujet depuis longtemps maintenant, avec MCU Cosmic corroborant nos scoops l’automne dernier en confirmant qu’une série télévisée pour le personnage arrive en effet à Disney Plus.

Vous vous souvenez peut-être que nous avons également partagé dans le passé que Marvel envisageait à 100% de faire revenir Robert Downey Jr. pour le spectacle Ironheart. Cela a beaucoup de sens, étant donné que Riri a un A.I. Tony comme son JARVIS dans les bandes dessinées, afin que l’acteur puisse revenir dans le caméo holographique occasionnel ou même dans un rôle de voix off continu. De même, nos sources disent maintenant que la veuve de Tony, Pepper Potts, devrait également revenir dans la série. Et étant donné que ce sont les mêmes sources qui nous ont également dit que National Treasure 3 et un Bambi en direct étaient en préparation bien avant leur annonce officielle, nous n’avons aucune raison d’en douter.

On nous dit que ce ne sera peut-être pas un rôle majeur, mais Pepper apparaîtra dans une certaine mesure. Nos informations indiquent qu’elle agit comme une sorte de figure de mentor pour Riri et pourrait même l’aider à créer Tony’s A.I. Vous vous demandez peut-être comment cela cadre avec les commentaires de Gwyneth Paltrow de l’année dernière, qui indiquaient qu’elle en avait fini avec le MCU. Ce qu’elle a en fait dit, cependant, était qu’elle n’allait pas revenir pour un film entier, mais a admis qu’elle serait “absolument là” si Marvel la voulait pour un caméo.

Bien sûr, Riri Williams a été introduit dans l’univers de la bande dessinée Marvel en 2016. Adolescente prodige et étudiante au MIT, la jeune femme de 15 ans a créé sa propre armure Iron Man, ce qui l’a portée à l’attention de Tony. Impressionné par son talent et son esprit, il lui a accordé un A.I. de lui-même pour l’aider et Ironheart lui a succédé quand il a été temporairement dans le coma. De toute évidence, cependant, la version MCU aurait un travail beaucoup plus important, remplaçant le défunt Armored Avenger à plein temps.

Downey Jr. lui-même a également défendu l’héroïne, alors vous feriez mieux de croire Coeur de pierre est en route. Et apparemment, avec quelques visages familiers en remorque.