Perdez-vous dans la bande-annonce du film d’horreur en boucle temporelle “Ruthlessly Weird” “Koko-di Koko-da”

Nous avons appris cette semaine que Dark Star Pictures sortira Koko-di Koko-da dans les théâtres de New York sur 27 mars, avec une expansion à Los Angeles et dans d’autres villes à suivre.

Le film sortira également dans les salles britanniques et irlandaises le 27 mars.

Découvrez la bande-annonce officielle du Royaume-Uni ci-dessous.

Daniel Kurland de Bloody Disgusting a passé en revue le film lors de la première à Brooklyn, écrivant que le thriller est “l’horreur de la boucle temporelle à son meilleur et le plus cauchemardesque.”

À Koko-di Koko-da…

“Elin (Katarina Jakobson) et Tobias (Leif Edlund) est un couple marié qui passe régulièrement des vacances avec sa jeune fille. La famille est en vacances de rêve quand un cas inoffensif d’intoxication alimentaire fait dérailler leurs plans et modifie à jamais le cours de leur vie. Trois ans plus tard, le couple autrefois amoureux est de nouveau sur la route pour aller camper, à la recherche d’une dernière chance de revenir à la façon dont les choses étaient. Mais ce qui était autrefois est perdu, et nos personnages se retrouvent à la place à revivre les mêmes événements cauchemardesques, que ce jour-là et les horreurs qu’il apporte se répètent à l’infini. Ensemble, ils doivent surmonter leur traumatisme, se réconcilier avec leur passé et lutter pour leur vie. Encore et encore.”