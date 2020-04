Perdre du poids Découvrez tous les bienfaits de la coriandre pour le corps, vous serez surpris!

Cette merveilleuse épice est largement utilisée pour donner une saveur riche et agréable aux repas, mais saviez-vous qu’elle est idéale pour nourrir votre corps

25 avril 202016: 43 heures

L’utilisation de la coriandre comme complément pour la cuisine est assez répandue dans le monde et dans les pays hispanophones, elle est connue sous les noms de: coriandre, coriandre, persil cylindrique, culantrique, japonais ou chinois.

Cependant, bien que la coriandre soit l’herbe la plus utilisée dans le monde, peu de gens connaissent ses avantages larges et répandus pour la santé du corps, pour cette raison, nous vous expliquons ci-dessous ses principales qualités.

Il a un puissant effet antispasmodique qui en fait un excellent. traitement des maux d’estomac.

Il est idéal pour lutter contre la constipation.

Fournit des vitamines C et A, qui sont utiles pour lutter contre la grippe.

Il est riche en minéraux comme le calcium, le potassium, le phosphore et le magnésium.

Il est largement utilisé pour la santé mentale, améliore les performances et stimule le système nerveux.

De plus, cette herbe aromatique possède des qualités reconnues par les nutritionnistes dans son application pour les régimes dont le but est de perdre du poids. Les raisons de son succès et de sa popularité en matière de perte de poids sont dues à:

Il est riche en une substance appelée limonem, qui aide à éliminer l’excès de liquide du corps.

Avec sa teneur élevée en linalol, géraniol, cinéol et bornéol, il est vraiment efficace pour dégonfler les intestins.

Et surtout, il améliore la digestion, ce qui facilite l’absorption des nutriments.

