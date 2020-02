Perdre le prince Harry combat les médias

Harry perd la lutte contre les médias | AP

Le prince Henry a perdu la demande qu’il a faite au journal Le courrier du dimanche en 2016 pour la publication de photographies d’animaux sauvages lors d’un voyage en Afrique, a rapporté The Guardian.

À l’origine le duc de Sussex J’avais partagé des images avec un rhinocéros, un lion et un éléphant sur son compte Instagram, et plus tard, les médias ont publié un article dans lequel ils décrivaient que les animaux étaient sous sédation et attachés pour qu’Enrique puisse s’approcher.

Le plus jeune des enfants de la princesse Diana a porté plainte devant luiune organisation des normes de la British Independent Press, faisant valoir qu’il n’était pas nécessaire de divulguer ces informations et que les animaux ont été mis sous sédation parce qu’ils seraient transférés dans un abri, en plus de cela, il a coupé l’une des photos où la corde avec laquelle l’animal était attaché au format Instagram a été vue, non pas parce qu’il a décidé.

L’organisation a analysé la situation et a déterminé que Le courrier du dimanche J’avais le droit de publier l’article et que le prince n’avait été en aucun cas diffamé, car il était valide de publier que les animaux avaient été mis sous sédation, car dans la publication sur Instagram, les informations complètes n’étaient pas données.

Après le scandale de sa séparation d’avec la famille royale Harry et Meghan ils pourraient exécuter leur propre série dans certains plateforme de streaming, Ils pourraient être l’un des objectifs de Netflix ou même de Disney, mais il n’y a encore rien de spécifique.

Un média britannique note que les rumeurs indiquent la possibilité que Meghan Markle apparaître à côté d’un chapitre réussi de La couronnede Netflix.

Ted Sarandos, Le gestionnaire de contenu de Netflix a détaillé plus sur cette idée en disant qu’il avait pour but de donner vie à la série pendant six ans, c’est-à-dire en six saisons pour que le programme dure environ 10 ans.

