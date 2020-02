Le journaliste Pere Buhigas Cardó est le nouveau directeur du centre de production RTVE Catalunya, soulageant ainsi Carles González. Avec ce rendez-vous une nouvelle étape est ouverte dans l’entité publique, qui se caractérisera par l’augmentation de l’offre de nouvelles et de programmes créé dans la communauté autonome pour être diffusé à la radio et à la télévision publiques.

Pere Buhigas, nouveau directeur de RTVE Catalunya

Barcelone a un programme très large, car Il a un diplôme en journalisme, un ingénieur technique en télécommunications et un diplôme d’études avancées en communication audiovisuelle et publicité. Ses premiers pas en tant que professionnel dans le monde de la communication ont été à la Radio Juventud de Barcelone en 1979. Après son passage à Radiocadena Española aux Baléares, Buhigas a été promu directeur des stations de radio nationales espagnoles à Ponferrada, Salamanque, Lleida. et Tarragone.

Après cette étape, le communicateur est rentré à Barcelone, où il est devenu directeur de l’information et des programmes de l’entité publique de la station basée dans la capitale catalane. En 1996, il a fait le saut vers la télévision en rejoignant le Centre de production de télévision espagnole en Catalogne, où il a travaillé sur les programmes de reportage «Giravolt» et «Gran Angular». Là s’est levé pour occuper la direction des services d’information RTVE en Catalogne.

Au revoir à Carles González

Buhigas soulage Carles González, qui occupe ce poste depuis mai 2016. Pendant son mandat, le 60e anniversaire du réseau public en Catalogne a été célébré et la production de contenu en catalan a considérablement augmenté, avec de nouveaux programmes culturels et fiction Afin d’occuper l’adresse de RTVE Catalunya, Buhigas quittera son poste de présentateur et directeur du programme d’information et de diffusion ‘Lab24’ sur la chaîne RTVE 24 heures.

.