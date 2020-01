Performance de Ben Mendelsohn «The Outsider» – Saison 1, épisode 1

HISTOIRES CONNEXES

L’ARTISTE | Ben Mendelsohn

LE SPECTACLE | L’étranger

L’ÉPISODE | «Fish in a Barrel» (12 janvier 2020)

LA PERFORMANCE | Il y avait de nombreuses raisons de garder les yeux rivés sur la première de la série The Outsider: Les mystères non résolus! Excellente direction de Jason Bateman! Ce mec effrayant dans le sweat à capuche!

Mais ce fut les débuts intenses, mais sobres de Mendelsohn en tant que Det. Ralph Anderson qui a rendu l’épisode vraiment captivant. Lorsque Cherokee City, en Géorgie, est secouée par le meurtre horrible d’un jeune garçon, Ralph prend la tête de l’enquête – et son travail est rendu encore plus difficile par la perte toujours douloureuse de son propre fils, Derek.

Tout au long de la première heure de The Outsider, la performance de Mendelsohn a été magnifiquement mesurée, mais les sentiments de Ralph à propos de la mort de Frankie Peterson étaient toujours clairs. Dans une scène, Ralph était étrangement détaché alors qu’il interrogeait le premier de plusieurs témoins; dans un autre, sa colère a menacé de bouillonner alors qu’il a avoué qu’il voulait «battre le f-king s-t» du suspect principal Terry Maitland. Alors que l’enquête prenait forme, Mendelsohn a trouvé un équilibre irrésistible entre le cynisme de Ralph et son véritable dégoût du crime qui avait eu lieu.

L’acteur a été le plus émouvant, cependant, lorsque le chagrin de Ralph pour son enfant a commencé à s’infiltrer dans son travail de détective. À la fin de la première, Ralph et son épouse, Jeannie, ont rendu visite à la tombe de leur fils décédé le jour de son anniversaire, et Ralph a admis que sa propre perte personnelle avait tendance à colorer ses enquêtes – et il n’est même pas sûr que Terry Maitland ait vraiment tué Frankie Peterson.

“Je ne peux pas le dire. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas », a pleuré Ralph, et la lecture angélique de Mendelsohn a apporté une profondeur fascinante à un personnage endurci. Nous étions déjà intrigués par les mystères surnaturels qui se déroulent sur The Outsider – mais avec une performance comme Mendelsohn ancrant le spectacle, nous sommes encore plus enthousiastes à propos de la saison à venir.

MENTION HONORABLE | Alors que la crise touchait à sa fin, Stephen Amell d’Arrow avait une tâche formidable: donner vie à un nouveau personnage imposant, puis faire disparaître le héros que nous connaissions et aimions. Sur l’ancien front, Amell a trouvé juste le bon niveau de gravité dans la voix de Spectre, alors que la figure puissante exposait aux Paragons leur itinéraire d’économie d’univers. De même, en se tenant aux pieds avec l’Anti-Monitor, il a projeté une férocité qui nous a vendus sur Spectre étant l’égal du méchant. Mais c’est dans les tout derniers moments d’Amell, en tant qu’Oliver invaincu mais épuisé, qu’il a magnifiquement couronné l’arc de huit saisons du personnage. “Tu l’as fait. Vous l’avez tous fait », a-t-il dit, rayonnant, à Barry et Sara. Il a ensuite noté que même s’il serait en paix dans la mort, «les vrais héros sont ceux qui continuent. Alors continuez. Ne t’arrête jamais. Ce nouveau monde, il a besoin de vous deux. »Une dernière fois, Amell a frappé la cible.

MENTION HONORABLE | Presque chaque épisode du touchant redémarrage de Freeform Party of Five est garanti pour évoquer des larmes. Mais la conversation de clôture de cette semaine entre la petite Valentina et sa mère Gloria a vraiment fait ressortir le réseau d’aqueduc, grâce à la capacité impressionnante d’Elle Paris Legaspi et de Fernanda Urrejola à établir une connexion émotionnelle – par un appel téléphonique, pour démarrer! S’adressant à sa fille du Mexique, Gloria a dû mettre un terme à contrecœur aux fréquentes communications du couple, pour leur bien. La difficulté et le chagrin étaient palpables dans la voix d’Urrejola, comme Gloria l’a expliqué à Val: «Tous nos adieux, tant de fois par jour, ils prennent chaque pouce d’espace… Pouvez-vous m’aider alors je ne vis pas seulement à vous entendre ou à vous voir ? “Puis, avec une maturité bien au-delà des jeunes années de Legaspi, Val a promis en larmes,” Je serai fort pour toi, maman. “

