Performance de «Criminal Minds» de Matthew Gray Gubler dans la dernière saison

HISTOIRES CONNEXES

LE PERFORMER | Matthew Gray Gubler

LE SPECTACLE | Esprits criminels

L’ÉPISODE | «Réveils» (8 janvier 2020)

LA PERFORMANCE | Depuis 15 ans, les téléspectateurs de Criminal Minds savent qu’ils peuvent compter sur Gubler pour non seulement diriger des épisodes très troublants, mais aussi pour livrer des performances convaincantes. Alors, quelle meilleure façon d’ouvrir la course d’adieu qu’avec une vitrine pour l’acteur d’origine?

Dans la seconde moitié de la première du double épisode, Gubler a été impliqué dans deux intrigues émotionnellement lourdes qui partageaient le thème du «cadeau du temps ensemble». Premièrement, il y a eu le tournage de JJ, un pinceau avec la mort qui a incité les collègues de longue date à affronter leur amour jusqu’ici latent, plus que leurs amis, un sujet qu’ils avaient clairement ignoré depuis que JJ avait deviné dans la finale. «Je ne savais pas comment vous en parler, alors au lieu de cela, j’ai juste arrêté de vous parler. Et c’est maintenant ce que je voulais faire », a déclaré un Spist nostalgique à un JJ inconscient après la chirurgie. «Maintenant, rien de tout cela n’a d’importance. Tout ce qui compte, c’est que tu te réveilles et que je passe plus de temps avec toi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. »Une fois que JJ est arrivée, elle a réitéré l’ampleur de ses sentiments – des mots que, selon le visage de Gubler, Spence était ravi d’entendre. Mais, JJ a ajouté – et comme son génie le savait sûrement – son amour pour Will et sa famille devait venir en premier, et ici MGG a enregistré une triste acceptation.

Reid a ensuite été convoqué au centre de vie assistée de sa mère, où il a appris qu’elle était devenue lucide. Comme pour JJ, le cerveau de Spence savait qu’il ne fallait pas remettre en question la science derrière «l’éveil» temporaire de Diana. Et pourtant, son cœur le fit. “Vous n’êtes pas une statistique, vous êtes un individu”, a-t-il soutenu, la poussant à envisager de nouveaux procès. Agité de ma mère (joué par la merveilleuse Jane Lynch), il grommela, “Je ne comprends pas pourquoi tu ne vas pas faire ça pour moi!”

Une fois que Spencer a accepté la décision de Diana de laisser le réveil se dérouler, Gubler nous a donné le Spence le plus franc et le plus vulnérable de la nuit. “J’ai peur de te perdre. Et ce n’est pas seulement parce que je t’aime », a-t-il expliqué. «C’est parce que je ne pense pas que je sais qui je suis dans ce monde si je ne suis pas ton fils, si je ne te protège pas.» De même, il a admis ne pas savoir comment être dans un monde où il le peut » t espère plus avec JJ. Gubler était si puissant ici – comme plus tôt, en face d’un excellent A.J. Cook – que peu importe combien vous achetez (ou non) dans les professions Reid / JJ, vous avez ressenti le conflit.

MENTION HONORABLE | Juste avant la mort prématurée (mais incroyablement satisfaisante) de Dre, Power a donné à Rotimi l’épisode de sa carrière – et le mec l’a cloué. Nous savions que l’acteur pouvait jouer Dre comme menaçant, de sang-froid et implacable, ce qu’il a montré alors que le criminel secouait à peu près tout le monde qu’il connaissait dans une tentative désespérée de fuir la ville. Mais nous avions très rarement vu sa vulnérabilité, qui est apparue lorsque la mère de Dre l’a surpris en train de voler ses bijoux. Rotimi a fait trembler Dre de colère et de douleur quand on lui a dit qu’il était méchant depuis son plus jeune âge, des larmes coulant sur son visage alors qu’il devenait clair qu’il n’aurait jamais eu l’éducation que mérite un enfant. Ce moment douloureux, en particulier lorsqu’il est couplé avec Dre chantant doucement “Jesus Loves Me” à sa propre fille en haut de l’heure, a montré la polyvalence de Rotimi: Nous avons hâte de voir ce qu’il fera ensuite.

MENTION HONORABLE | Alors que les Vikings disaient adieu à Lagertha après cinq saisons et demie, Katheryn Winnick a une dernière fois imprégné la jeune fille du bouclier de férocité et de pardon. Dans une confrontation épique avec White Hair, Winnick, comme elle l’a toujours fait, nous a vendu la résilience et les compétences de Lagertha en tant que guerrière à part entière, délivrant des coups aussi brutaux que ceux qu’elle a subis – et finalement émergeant victorieux via un assaut innovant. Plus tard, après avoir été poignardée à plusieurs reprises par un Hvitserk hallucinant, Lagertha a reconnu le triste état de son beau-fils et a fait de son mieux pour dissiper toute culpabilité. «C’est ce que le voyant a prédit», a-t-elle expliqué. «Je ne pouvais pas y échapper. Vous ne pouviez pas non plus. »Anticipant ses retrouvailles avec Ragnar dans les salles des dieux, elle a noté avec ses derniers soupirs:« J’ai vécu une vie bien remplie. Je n’ai pas peur »- des mots qui décrivaient bien l’héritage de Lagertha.

MENTION HONORABLE | Nous ne sommes encore qu’en janvier, mais nous l’appelons déjà: The Good Place a livré le meilleur spot télévisé de l’année cette semaine, avec Timothy Olyphant mettant cette signature Stetson une fois de plus pour jouer une version très Raylan Givens-y de lui-même. (Le juge Gen est un grand fan de Justified, vous voyez, alors Janet l’a conjuré pour attirer son attention.) Le simple fait de revoir Olyphant dans ce chapeau était suffisant pour réaliser nos rêves de nerd TV, mais il a ajouté une touche de bande dessinée sournoise à son camée, aussi, frappant Eleanor et Chidi avec des questions approfondies sur la façon dont leur nouveau système après-vie fonctionnerait réellement. C’était un vrai délice du début à la fin, et certainement trop bref à notre goût; Le halètement bouche bée du juge Gen en le voyant dans la chair a également été notre réaction.

Quelle (s) performance (s) a fait tomber vos chaussettes cette semaine? Dites-le nous dans les commentaires!