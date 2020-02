Performance de haute fidélité de Zoe Kravitz – Saison 1, épisode 7

HISTOIRES CONNEXES

L’ARTISTE | Zoë Kravitz

LE SPECTACLE | Haute fidélité Hulu

L’ÉPISODE | Épisode 7: «Me Time» (14 février 2020)

LA PERFORMANCE | En tant que propriétaire de magasin de disques auto-obsédé Rob Brooks dans le redémarrage de Hulu, Kravitz offre le genre de performance facile à ignorer. Rob est cool et charmant et amusant de passer du temps avec elle, mais elle garde ses émotions assez près du gilet. C’est une grande performance sournoise, cependant, et dans l’épisode 7, lorsque Rob a eu une rencontre inattendue avec l’ex qui lui a brisé le cœur, Kravitz nous a donné un aperçu des émotions mitigées qui faisaient rage sous les t-shirts du groupe vintage de Rob, tout en la gardant. charme et cool entièrement intacts.

Le frère de Rob, Cam, paniqué soudainement à l’arrivée imminente de son premier enfant, s’est organisé une soirée «Last Hurrah», et Rob a été aveugle quand elle a repéré son ex Mac là-bas – avec la nouvelle fiancée de Mac Lily. Lorsque Lily s’est joyeusement présentée, Rob a fantasmé de lui vaincre la merde, alors que Kravitz exploitait la rage qui montait à l’intérieur de Rob depuis qu’elle avait découvert que Mac était passé. Elle a invité son petit ami sorta Clyde à rendre Mac jaloux, et Kravitz a parfaitement joué toutes les notes maladroites de leur rencontre, de ses démonstrations manifestes d’affection avec Clyde à son flirt pas si subtil avec Mac. Rob s’est réveillé brutalement, cependant, quand elle a accidentellement fait exploser Clyde et son frère très ivre a déclaré que “chaque relation que vous touchez se transforme en s — t” (aïe), et Kravitz a presque brisé son cœur sans dire un mot comme Rob assise sur le trottoir, seule, contemplant ses choix de vie avant de regarder directement la caméra – et nous.

Les deux derniers épisodes de la saison 1 ont vu Rob déballer des bagages émotionnels majeurs, et Kravitz est également excellent dans ces derniers. Mais cet épisode lui a permis de toucher tous les aspects de la personnalité de Rob: le nerd de la musique plus cool que toi, le désordre peu sûr et le solitaire introspectif qui est pleinement conscient de toutes les erreurs qu’elle a faites. La haute fidélité de Hulu ne fonctionnerait pas à moitié aussi bien sans un acteur aussi doué et polyvalent que Kravitz à la barre; c’est presque suffisant pour nous faire oublier complètement John Cusack.

MENTION HONORABLE | Considérez Niko Terho comme l’un des premiers coureurs de la recrue de l’année. Dans Valentine, le truc gay digne de Swordform, The Thing About Harry, le nouveau venu a non seulement cloué la secousse initiale du personnage principal – et son inconscience à cette secousse, ce qui l’a rendu plus nerveux! – mais a rendu crédible l’évolution du cad en le genre de chouchou debout pour qui nous pourrions enraciner. Et pouvons-nous parler un instant de la chimie hors-la-carte que Terho a concoctée avec son principal homme, Jake Borelli (Grey’s Anatomy)? Le MVP a rassemblé assez d’aspirations en un seul coup d’œil pour alimenter une demi-douzaine de romcoms et a réussi à faire de la vulnérabilité de Harry un attribut encore plus désarmant que ses abdos. Bref, Terho est à surveiller, et vous pouvez parier que nous regarderons.

MENTION HONORABLE | Nous ne savons pas pourquoi Sam Heughan d’Outlander ne reçoit pas plus de reconnaissance pour ses cotes d’acteur, mais cet oubli doit cesser – en particulier à la lumière de la première de la saison de dimanche. Nous parlons spécifiquement de la triste séparation de Jamie et Murtagh à la fin de l’épisode, une scène dans laquelle Heughan a remarquablement mélangé la douleur, l’amour et la tristesse de Jamie. Vous pouvez voir la résolution du personnage glisser tout au long de la rencontre: au moment où Jamie encourageait son parrain enfreignant la loi à partir et à rester hors de danger, la voix de Heughan était rauque et ses yeux étaient pleins d’émotion à peine contenue. Une fois seul, Heughan permit à Jamie de se casser un peu, respirant brusquement alors que les larmes le submergeaient. Le moment a montré une superbe retenue, prouvant une fois de plus à quel point Heughan comprend son personnage – et comment il est le seul à avoir pu le jouer.

MENTION HONORABLE | Rachel Skarsten était déjà une voleuse de scènes sur Batwoman, mais pendant trop peu de temps là-bas, elle a doublé son but en tant qu’Alice et Beth. L’épisode du 16 février a commencé avec une séquence électrique dans laquelle Alice a interrogé son autre décevant «basique» – et a réalisé pourquoi son sosie a été épargné par une enfance tragique. (Levez la main si vous vous tortilliez au nom de Kate lorsque cette vérité est apparue!) Le dernier acte de l’heure, cependant, est où Skarsten a creusé profondément alors que chaque personnage mourant a fait pression, ou non, pour être celui dont Kate a sauvé la vie. En tant que Beth, Skarsten était plein de compréhension désintéressée. Son Alice, quant à elle, était d’abord découragée d’apprendre le choix de Kate … puis sifflant de manière explosive avec de nouveaux niveaux de vengeance, alors qu’elle se levait d’entre les morts prête à faire payer son jumeau pour cette toute nouvelle légère.

