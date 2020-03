Performance de l’équipe SEAL de Neil Brown Jr. dans la saison 3 – Ray Perry

HISTOIRES CONNEXES

L’ARTISTE | Neil Brown Jr.

LE SPECTACLE | L’équipe SEAL

L’ÉPISODE | «Brouillard de guerre» (4 mars 2020)

LA PERFORMANCE | Bien que Ray Perry, en fin de compte, ait esquivé une balle de fin de carrière, la route vers cette réalisation était difficile, grâce aux performances parfaitement calibrées de Brown Jr. en conclusion de ce qui était essentiellement un tripartite.

Alors que l’équipe Bravo a mené une revue après action pour discerner ce qu’il en était de leur opération impétueuse pour sauver le Dr Craig à la place, l’otage a été tué, Ray sent que Sonny tournait son regard sur les événements pour sauver le bacon collectif de l’équipe. Sonny a soutenu que l’histoire sur laquelle ils étaient d’accord était dans le meilleur intérêt de la famille Bravo, mais Ray a répliqué: «La fraternité, c’est aussi être honnête les uns avec les autres.

“Je réveille tout le monde”, a déclaré Bravo 2. “Nous devons découvrir la vérité.”

La vérité à laquelle Ray est ensuite arrivé, cependant, l’a pointé du doigt, car il soupçonnait qu’il avait lancé le mauvais type de grenade dans la pièce où l’otage était détenu. Ici, Brown Jr. a communiqué à la fois la frustration de Ray de faire une erreur de recrue et les conséquences à court et à long terme de celle-ci. «Cela nous regarde droit dans les yeux», a-t-il déclaré à Jason. “J’ai tué le Dr Craig.”

Clay, Sonny et al ont conspiré pour éloigner Ray d’une confession de fin de carrière, mais il n’en aurait rien. “Avez-vous lu récemment le journal?!” at-il soutenu. “Toutes les deux semaines, il y a une nouvelle histoire sur les équipes” et les fautes commises par Navy SEAL. Des groupes calmes pour façonner des demi-vérités «c’est ainsi que ces incidents ont commencé».

Lorsque Sonny a supplié Ray de reconsidérer, Brown Jr. a puisé dans la riche histoire des personnages, le lien qu’ils partagent. “Je ne pourrais pas demander plus de loyauté. Et il n’y a personne que je préfère me soutenir », a-t-il noté. «Mais c’est ma décision. Alors soutenez-moi. »

L’épisode exceptionnel de Capping Brown Jr. était une paire de scènes immensément puissantes. “Tout change au moment où je descends de cet avion”, a observé Ray à Jason en atterrissant chez lui. «Je ne sais pas à quoi ressemble la vie sans cette connexion», a expliqué l’équipe. «J’adore ma famille, mais sans Bravo, je traverse cette vie seule.»

Puis, une fois que la vérité a été révélée, il incombait à Ray d’imposer la punition à Vic, qui avait gardé le silence sur le fait qu’il s’agissait de son «destructeur de maison» qui avait accidentellement tué l’otage. “Je te pardonne … mais je ne te fais pas confiance”, a déclaré Ray au mentoré qui avait “brisé” tout lien qu’ils partageaient. Ray a ensuite coupé le patch qui liait Vic à Bravo, admettant à Jason que c’était “la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à faire”, dépouillant un homme de sa nouvelle “famille”. Mais comme Ray l’a noté, «porter le trident n’est pas un droit. C’est un sacré privilège. “

MENTION HONORABLE | Star Trek: le facteur de nostalgie de Picard était au maximum cette semaine, alors que Jean-Luc retrouvait ses anciens amis de l’entreprise Will Riker et Deanna Troi, joués par les vétérans de la prochaine génération Jonathan Frakes et Marina Sirtis. Ce n’était pas seulement un caméo étreint, cependant; Frakes et Sirtis ont ajouté des couches de sagesse et de mélancolie durement gagnées à leurs personnages bien-aimés. Sirtis était magnifiquement résiliente lorsque Troi a parlé à Jean-Luc de la mort prématurée de son fils Thad, et Frakes a tempéré la nature têtue habituelle de Riker avec une expérience de deux décennies. (Ses longues conversations avec Jean-Luc étaient une joie à regarder se dérouler.) Oui, c’était un régal juste de revoir Riker et Troi… mais c’était aussi rafraîchissant de voir les nouvelles perspectives que Frakes et Sirtis apportaient à une paire de Trek favoris des fans.

MENTION HONORABLE | Alors qu’un vortex polaire a frappé Manhattan jeudi Katy Keene, la star Lucy Hale s’est révélée être sa propre force de la nature avec une performance déchirante qui a secoué les téléspectateurs – sans parler de Jorge, qui venait de briser sa machine à coudre par accident – dans leur cœur. Le monde enduit de bonbons de Katy a été temporairement brisé, et alors que nous la regardions lutter pour ramasser les pièces à travers les larmes, nous avons finalement pu voir le personnage évoluer de la mignonne bande dessinée excentrique à un être humain pleinement réalisé. Il s’avère que la vulnérabilité est le point fort de Katy.

MENTION HONORABLE | Alex Newell a emmené les téléspectateurs à l’église et vice-versa dans l’épisode de dimanche de la liste de lecture extraordinaire de Zoey, qui a finalement décollé quelques couches clés du super émouvant de Zoey. La transformation de Mo d’un DJ flamboyant à un garçon de choeur boutonné était touchante, sinon totalement déchirante, révélant une vulnérabilité qui prouvait que Newell pouvait être aussi puissant dans les moments calmes que lorsqu’il est ceinturé aux chevrons. Cela dit, la compréhension supplémentaire de la lutte de Mo n’a fait que rendre sa performance finale de “This Little Light of Mine” (en pleine perruque et robe!) Encore plus agréable. Brille, Newell!

Quelle (s) performance (s) a fait tomber vos chaussettes cette semaine? Dites-le nous dans les commentaires!