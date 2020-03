Performance de This Is Us de Sterling K. Brown – Saison 4, épisode 17

HISTOIRES CONNEXES

LE PERFORMER | Sterling K. Brown

LE SPECTACLE | C’est nous

L’ÉPISODE | «Après l’incendie» (17 mars 2020)

LA PERFORMANCE | Quand c’est nous, Randall est bon, Brown est très, très bon. Mais quand Randall est moins qu’exemplaire? Le marron est superbe.

Pour preuve, vous n’avez pas besoin de regarder plus loin que l’épisode de cette semaine, qui envisageait d’autres voies que la vie de Randall aurait pu prendre si son père adoptif, Jack, n’était pas mort dans un incendie de maison. Dans l’un de ces résultats, Randall n’est pas un méchant en soi. Mais c’est un professeur d’université qui dort avec ses assistants, évite ses frères et sœurs et garde une rancune de plusieurs dizaines d’années contre sa mère: en d’autres termes, il est aussi peu Randall que possible.

Il aurait été facile pour Brown de jouer à NotReallyRandall en tant que secousse virevoltante à la moustache, l’inverse absolu du personnage qu’il a construit au cours des quatre dernières saisons. Mais le multiple vainqueur des Emmy a fait quelque chose de bien plus intéressant: il a gardé Randall reconnaissable mais décidément différent de l’homme au grand cœur que nous connaissons.

Avec Randall, le regard de Brown a tendance à être ouvert, son visage sérieux, son attitude entière perpétuellement au bord du rire. L’alter-alter ego de Brown était gardé et à la pierre; ses sourires, lorsqu’ils se sont présentés, n’étaient pas sincères. Dans les scènes avec Kevin et Kate, Brown a insufflé à NotReallyRandall une énergie tendue qui démange de partir: même s’il ne l’avait pas dit, il était clair qu’il voulait être ailleurs que là.

Les choix de Brown étaient subtils, mais l’impact a été énorme – tout comme l’effet lorsque Regular Ol ‘Randall s’est engagé dans une manipulation émotionnelle intense dans les derniers moments de l’épisode. Nous n’avons jamais vu Randall debout jouer aussi sale, et nous n’avons jamais été aussi excités de voir ce que Brown fera de lui ensuite.

MENTION HONORABLE | Alors que la folie de DeLuca se dirigeait vers un nouveau crescendo déchirant dans Grey’s Anatomy de jeudi, Giacomo Gianniotti a livré une performance aussi captivante que déchirante. Il a parlé si rapidement que les paroles du médecin se sont presque estompées sous nos yeux, il a tordu le langage corporel de son personnage pour refléter sa perspective déformée, et lorsque les collègues de DeLuca ont formé une chaîne humaine autour de lui – pour protéger un enfant dont il était certain qu’il était victime de rapports sexuels traite de lui – le mélange d’incrédulité et de colère dans la voix de son personnage était si cru que nous ne l’avons pas autant entendu que ressenti. Même maintenant, quelques jours plus tard, nous sommes hantés par l’écho des sanglots déchirants d’Andrew, un témoignage à propos de la façon dont Gianniotti a habilement fait un triomphe de la tragédie.

MENTION HONORABLE | Quand vous étiez enfant, avez-vous déjà dû déménager ou changer d’école, et donc dire au revoir à votre meilleur ami? La crainte de cette transition est ce que Brandon Routh a si bien capturé dans son dernier épisode de Legends of Tomorrow. Ayant décidé de quitter l’équipe et de commencer une nouvelle vie avec Nora, Ray a arraché le pansement (ou, a vu Mick le faire pour lui!) Avec la plupart de l’équipe. Mais en ce qui concerne Nate, il n’a pas pu prononcer les mots, souhaitant plutôt partager une dernière épopée. Cette partie de la performance de Routh était douce dans sa sincérité. Puis, quand il s’agit de ses derniers adieux (y compris «Captain Lance» et Gideon), il ne se retient pas. Vous avez senti chaque morceau de son amour fraternel pour BFF Nate, et vice versa. Pour un héros qui était parfois si petit, Ray avait le plus grand cœur.

MENTION HONORABLE | Elite Lu est si fabuleuse, avec ses bandeaux et ses répliques spirituelles Blair Waldorf, qu’il est facile d’oublier qu’elle est tout aussi vulnérable que n’importe quel autre personnage du drame Netflix. Mais à la fin de la saison 3, Danna Paola a rendu impossible de ne pas ressentir l’adolescence, dont le joli placage a commencé à se défaire quand – ALERTE SPOILER MAJEURE! – elle a tué accidentellement Polo. Sous l’œil scrutateur de l’inspecteur, Paola décolla la force d’acier de Lu pour révéler une jeune femme effrayée au cœur profondément compatissant. Lorsque Lu a expliqué en larmes que son apparence tremblante n’était pas un signe de culpabilité, mais une réponse à ses amis devant subir une autre tragédie, Paola a présenté un spectacle qui a en quelque sorte trompé l’inspecteur et nous a laissé aucun doute qu’elle racontait la vérité – en terminant son monologue avec un parfaitement livré, “J’ai des sentiments, salope.”

Quelle (s) performance (s) a fait tomber vos chaussettes cette semaine? Dites-le nous dans les commentaires!