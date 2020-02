Performance de “Zoey’s Extraordinary Playlist” de Lauren Graham, Saison 1

HISTOIRES CONNEXES

L’ARTISTE | Lauren Graham

LE SPECTACLE | Playlist extraordinaire de Zoey

L’ÉPISODE | “Zoey’s Extraordinary Boss” (23 février 2020)

LA PERFORMANCE | Pour ceux d’entre nous qui avaient l’habitude de voir Graham comme l’aubergiste ensoleillée Lorelai Gilmore sur Gilmore Girls, il aurait peut-être été difficile de la réchauffer en tant que chef épineuse et difficile de Zoey, Joan, dans la dramatique musicale de NBC. Jusqu’à cette semaine, bien sûr. Graham a pleinement profité d’un épisode de vitrine et a laissé Zoey (et nous) voir la vulnérabilité douteuse derrière l’extérieur difficile de Joan – et a même bouclé quelques chiffres dans le processus.

L’énergie de Graham était contagieuse alors que Joan se précipitait vers la «Satisfaction (Je ne peux pas obtenir) des Stones» dans la salle de bain des femmes devant une Zoey confuse. Alors que Zoey creusait plus profondément, elle a appris que l’insatisfaction de Joan provenait de son mariage malheureux avec le titan technologique Charlie (Justin Kirk), et elle a offert à son patron une oreille amicale. Au début, Joan était réticente à s’ouvrir (“Je ne me défoule pas. Je crie dans un oreiller.”), Mais elle s’est finalement adoucie et s’est confiée à Zoey, et Graham a gracieusement ajouté une profondeur et une ampleur au caractère de Joan que nous n’avions pas vu encore. Abandonnée par son mari lors d’une soirée de libération très importante, Joan a décidé de faire la démo elle-même, et Graham est monté sur scène avec une interprétation triomphale de l’hymne du pouvoir féminin de Katy Perry “Roar”.

Le chant était très amusant, bien sûr, mais le véritable cœur de la performance de Graham est venu dans les moments plus calmes, quand nous avons pu voir Joan puiser dans une force intérieure qu’elle ne savait pas avoir. Nous ne nous attendons pas à ce que Joan et Zoey soient des meilleures amies après tout cela – nous manquerions en quelque sorte le sarcasme sournois de Joan s’il disparaissait, honnêtement – mais c’était un plaisir de voir un côté plus humain pour Joan, grâce à la performance gagnante de Graham .

MENTION HONORABLE | On peut encore à peine écrire sur Schitt’s Creek mardi sans renifler. Mais nous devons, afin de féliciter Annie Murphy d’avoir fait en sorte que la séparation poignante d’Alexis et Ted ressemble plus à la croissance du couple qu’à sa rupture. Bien que l’actrice ait associé sa performance à sa marque de fabrique, les alexisismes flûteurs, elle les a tempérés avec la conscience de son personnage qu’elle était à la croisée des chemins. Lorsqu’elle a finalement révélé sa décision concernant son avenir et celui de Ted, Murphy a brillé par la tristesse d’Alexis, voulant se dire son sourire et se concentrer non pas sur ce qu’ils perdaient mais sur ce qu’ils avaient gagné grâce à leur relation. C’était une belle œuvre et juste la dernière occasion où Murphy a fait de l’évolution d’Alexis une révélation.

MENTION HONORABLE | Si vous nous aviez dit il y a des semaines que regarder une personne âgée / justicière s’asseoir à la table de la cuisine et parler à son mari décédé nous réduirait en sanglots, nous nous serions moqués et nous aurions dit: «Feh». Mais dans l’épisode 8 des chasseurs d’Amazon, Mindy de Carol Kane et Murray de Saul Rubinek ressemblaient à de la famille, un témoignage de la capacité attachante des acteurs à dépeindre à la fois l’humour et la douleur profonde. La paire a rendu la relation des Markowitz si profonde et réelle que les retrouvailles douces-amères de Mindy avec Murray et leur fils Aaron, qui avait été assassiné à Auschwitz enfant, donnaient l’impression que notre propre bubbe disait au revoir à notre zayde – en un mot , déchirant. Nous ne sommes pas verklempt, vous l’êtes!

MENTION HONORABLE | Le plus grand témoignage de la performance de Melissa O’Neil dans The Rookie est que même si l’officier Lucy Chen avait été dopé par un «rendez-vous», transporté dans un coffre dans des parties inconnues puis attaché, nous ne l’avons jamais radiée. Comment, même face à un tueur dérangé, il y avait une étincelle dans ses yeux autrement fatigués. Nous pouvions la voir comploter, secouer son ravisseur en affirmant qu’il n’était qu’un mentoré de Rosalind Dyer, quelques instants avant qu’elle ne tente une vaillante et malheureuse tentative d’évasion. Puis, alors que Lucy était conduite vers sa tombe potentielle – un baril de pétrole à l’intérieur duquel elle serait enterrée vivante – nous avons vu ce scintillement de lumière dans ses yeux faiblir. Pourtant, Lucy n’était pas complètement vaincue, glissant astucieusement un anneau scintillant qui, peut-être, pourrait conduire à son salut.

MENTION HONORABLE | Sur Good Trouble, le chagrin de Dennis à propos de la mort de son fils a cédé la place à une performance discrètement dévastatrice de Josh Pence. Tentant de passer du traumatisme à une façon plus saine de faire face, Dennis a montré à Gael le collage géant de son fils qui décore le mur de sa chambre. «Je sais que le regarder tous les jours n’est pas bon pour moi. Je ne peux pas l’abattre, mais … “Dennis s’interrompit alors que les yeux et la voix de Pence étaient douloureux de perte. «Je pensais que tu pourrais peut-être le transformer en quelque chose de beau, tu sais, comme il l’était. Quelque chose avec lequel je pourrais vivre. Que je peux regarder sans trop souffrir. » Bien que nous détestions voir Dennis avec tant d’agonie, Pence dépeint le chagrin accablant de son personnage avec une telle grâce et une telle profondeur que nous ne pouvons pas nous empêcher d’encourager.

