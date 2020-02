Performance finale «Champions AGT» – Regardez Kseniya Simonova [Video]

L’une des équipes les plus impressionnantes de l’histoire d’America’s Got Talent n’est qu’à quelques heures.

La finale de ce soir d’America’s Got Talent: The Champions accueille de nouveau l’acteur préféré des fans Kseniya Simonova – l’artiste de sable qui s’est classée troisième la saison dernière – pour une performance spéciale de “Someone You Loved” de Lewis Capaldi. Les voix viennent avec la permission de la finaliste de la saison 2, Angelina Jordan, tandis que Tyler Butler-Figueroa l’accompagne au violon.

L’événement final de deux heures opposera Jordan et Butler-Figueroa à huit autres actes restants: l’entraîneur de chiens Alexa Lauenburger, les trapézistes Duo Transcend, le groupe de danse sur le thème de Star Wars Boogie Storm, le groupe de danse fantôme Silhouettes, le showman polyvalent Hans, la danse groupe V. imbattable, le chanteur Marcelito Pomoy et les acrobates intrépides Sandou Trio Russian Bar. Cliquez ici pour voir de plus près les 10 candidats restants.

La finale de la semaine dernière a donné aux 10 actes une dernière chance d’impressionner les super fans, dont les caprices capricieux détermineront le vainqueur de cette année. En plus de recevoir un prix en espèces, le vainqueur de la finale de ce soir remporte également le titre de “Champion du Monde”.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour un premier aperçu exclusif de Simonova, Butler-Figueroa et Jordan en action, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous. Pour quel acte enracinez-vous ce soir?