Performance Walking Dead de Danai Gurira: Saison 10, Ep 13 – Michonne

L’ARTISTE | Danai Gurira

LE SPECTACLE | Les morts qui marchent

L’ÉPISODE | «Ce que nous devenons» (22 mars 2020)

LA PERFORMANCE | Ils disent que vous ne savez pas ce que vous avez jusqu’à ce que ce soit parti. Mais The Walking Dead a fait en sorte que nous sachions ce que nous avions à Gurira, même si elle allait toujours, va…

Pour le dernier épisode estimable de la principale femme, le drame AMC a imaginé une heure trippante comme l’enfer qui lui a permis non seulement de jouer une version sans âme de Michonne Sliding Doors, mais nous rappelle pourquoi, dès le début de sa course de sept saisons, le personnage avait été un dur à cuire si aimé. Une minute, Gurira montra la férocité et l’intelligence qui avaient fait de son homologue une telle force avec laquelle il fallait compter sur le champ de bataille; le lendemain, l’actrice a décollé l’armure de son alter ego pour révéler une vulnérabilité aussi palpable que votre propre rythme cardiaque.

Ensuite, dans les moments ultérieurs de l’épisode, Gurira ne s’est pas contentée de faire faillite, elle a opté pour tout ce qui vient après la rupture. Elle a joué l’hallucination déchirante de l’héroïne d’une réunion avec le défunt Siddiq comme le genre de cauchemar éveillé qui pourrait mettre même un spectateur dans une camisole de force, et si profondément, a habité de manière effrayante la réalité alternative Michonne qui a rencontré Negan, pas Andrea, qu’elle a faite l’ancien chef des Sauveurs ressemble à M. Nice Guy.

Nous l’avons donc compris, Walking Dead. Nous avons compris. Nous savons – et nous connaissons et apprécions depuis longtemps – ce que nous avions à Gurira. Dire qu’elle nous manquera revient à dire que la main de Michonne se sentirait vide si elle n’agrippait pas son fidèle katana.

MENTION HONORABLE | Un affrontement brutal entre Randall et Kevin dans la finale de This Is Us de mardi a fait ressortir le pire absolu des frères et sœurs en guerre tout en exposant le meilleur de la représentation de ce dernier, Justin Hartley. Après avoir été poussé au bord émotionnel par Randall, Kevin a confessé calmement à son frère: «Avant, je pensais que la pire chose qui me soit arrivée était le jour où papa est mort. [But] c’est le jour où ils vous ont ramené à la maison. ” Le fait que Hartley ait livré la ligne de dialogue – sans doute l’une des plus vicieuses de l’histoire de la série – avec une telle nonchalance a rendu la situation encore plus dévastatrice. Mais quelques instants après que Kevin ait frappé le coup de grâce, nous avons pu voir le poids des mots le frapper lentement, grâce au langage corporel subtilement changeant de Hartley. Sans dire un mot, Hartley nous a fait savoir que la grenade verbale avait blessé Kevin autant, sinon plus, que Randall.

MENTION HONORABLE | Star Trek: La finale de Picard nous a frappés avec un barrage de rebondissements choquants, mais le grand Patrick Stewart a ancré tout cela avec une performance émotionnelle pleine de sensations fortes. Pour protéger le monde du synthé et ses nouveaux amis, Jean-Luc a fait face à la mort avec une lèvre supérieure raide, et Stewart l’a imprégné d’une résolution d’acier qui démentait son âge avancé. Jean-Luc a succombé à une anomalie cérébrale fatale, et son dernier au revoir poignant avec son vieux copain Data était une classe de maître par intérim, avec Stewart brossant son expertise de Shakespeare pour lire un passage de The Tempest. La mise à jour réfléchie de Stewart sur son personnage Trek bien-aimé a été un moment fort de la saison de première année de Picard – et depuis (alerte de spoiler!) Jean-Luc a été ressuscité en tant que synthé, nous avons hâte de voir où il va hardiment ensuite.

MENTION HONORABLE | Lorsque Jack du NCIS a appris que sa fille était enceinte, la bonne nouvelle a provoqué une mauvaise ride – pour des raisons d’antécédents familiaux, Faith avait besoin de savoir qui était son père. Cette enquête a suscité un grand conflit pour Jack, alimentant le meilleur travail de Maria Bello sur le drame CBS. La foi était le produit d’un viol d’université, alors Jack devait chercher son agresseur et lui donner un indice sur leur enfant. Au cours de cette réunion difficile, Bello a fait ressortir une férocité jamais vue alors que Jack a refusé de divertir son violeur que ce qui s’est passé il y a des années n’était qu’un branchement ivre. Plus tard, quand Faith a dit à Jack qu’elle soupçonnait qu’il y avait plus dans le passé de ses parents, Bello nous a brisé le cœur quand Jack a admis qu’elle avait peur que les «dommages» du viol l’empêcheraient d’aimer son bébé. «Je voulais te protéger», a-t-elle dit – ce qu’elle a fait, a affirmé Faith, en l’abandonnant.

