Performances exceptionnelles de Manowar, Deep Purple et Powerwolf à Hell and Heaven, à Toluca

▲ Le festival était attendu par des milliers de participants venus de différentes régions du pays, ont déclaré les producteurs.

De l’écriture

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. a10

Malgré l’annulation de plusieurs groupes en raison du coronavirus, tels que Death Angel, Megadeth et King Diamond, le Hell and Heaven Festival s’est tenu au Foro Pegaso, à Toluca, ce week-end, avec une fréquentation de 35000 personnes.

Il a souligné la participation de Manowar, dans laquelle c’était sa première et dernière fois au Mexique, ainsi que celle de Phillip H.Anselmo et des Illegals, Deep Purple, Amon Amarth et Powerwolf, qui ont laissé un bon goût en bouche parmi les participants.

Contrôle sanitaire

Bien que certaines personnes du public aient indiqué sur les réseaux sociaux que la réunion n’avait pas proposé de mesures de contrôle sanitaire, les organisateurs ont indiqué que, dès le début, les headbangers disposaient d’un personnel spécialisé attentif à toute éventualité, avec éviers, savon et gel antibactérien en chacune des zones d’entrée.

Les producteurs ont décidé de poursuivre le festival, malgré les annulations d’autres réunions dues à l’incertitude sur la propagation du coronavirus, car Hell and Heaven était attendu par des milliers de participants, venus de différentes parties du pays.

Hier, les activités se sont poursuivies comme si de rien n’était, dans ce qui était le deuxième jour et qui a vu des groupes comme Soulfly, Jinjer, Rhapsody et Crazy Town défiler à travers les scènes.

.