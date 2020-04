Performances «One World: Together at Home», spécial COVID-19

Des stars de la musique, des sports et de la comédie se sont réunies pour une soirée de divertissement sans précédent avec One World: Together at Home de samedi. Le spécial de deux heures a célébré les travailleurs de la santé et a éduqué les masses sur les risques et la prévention du COVID-19, en plus de nous divertir avec des performances de certains des plus grands noms de la musique.

Les hôtes Stephen Colbert, Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel ont ouvert le spectacle, signalant que l’événement n’était pas une collecte de fonds; en fait, 50 millions de dollars ont déjà été collectés pour soutenir le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé. Produit par Global Citizen, One World (qui a été diffusé samedi sur ABC, CBS, NBC et une multitude de chaînes câblées et de streamers) a présenté des histoires réelles de médecins, d’infirmières et de familles de première ligne du monde entier, ainsi que des conseils d’experts de l’OMS et de diverses maladies. spécialistes. Entre les chansons, des acteurs, des comédiens et d’autres célébrités ont saisi le micro pour parler aux travailleurs médicaux qui luttent contre la pandémie de COVID-19, notamment Oprah Winfrey, David et Victoria Beckham, Ellen DeGeneres, Kerry Washington, Amy Poehler, LL COOL J et Lupita Nyong’o.

Alors, qui a pris la «scène» #TogetherAtHome? Organisée en collaboration avec Lady Gaga, l’émission présentait une programmation bourrée de Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Stevie Wonder, Camila Cabello, Céline Dion, Jennifer Lopez, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift et Mother Monster, elle-même.

L’unité et la positivité sont apparues comme les thèmes courants de la nuit. Lady Gaga a ouvert le spectacle avec une reprise du classique de Charlie Chaplin / Nat King Cole, «Smile», tandis que Stevie Wonder a suivi avec un medley puissant qui a commencé avec «Lean On Me» de Bill Withers. Et les artistes légendaires venaient de continuer. Paul McCartney des Beatles a servi «Lady Madonna» du groupe avant qu’Elton John ne livre une interprétation enthousiasmante de «Je suis toujours debout». Même Gaga, elle-même, a partagé une vidéo de sa descente à Sir Elton:

La couverture «Safety Dance» de Fallon et The Roots (jouée sur des instruments de classe, bien sûr) a fourni beaucoup de légèreté, épissée avec des vidéos de médecins et d’infirmières dansant dans les couloirs de l’hôpital. Même les Rolling Stones ont prêté leur talent avec une version allégée de leur tube de 1969, “Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez.”

Quelle performance était votre préférée? Votez dans le sondage ci-dessous, puis développez dans la section des commentaires.

