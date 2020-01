‘Péril! GOAT ’: James Holzhauer se moque du score de Brad – Meilleures citations TV

Vous commencez à sentir ces effrayants du dimanche vous envahir? Heureusement, notre dernier lot de citations de la semaine peut vous aider à les repousser. (Pendant quelques minutes, au moins.)

Encore une fois, nous avons compilé le meilleur dialogue télévisé des sept derniers jours, y compris les bons mots, les zingers et les one-liners de comédies et de drames.

Cette fois-ci, nous avons un cri de Star Wars sur le crossover “Crisis on Infinite Earths”, le délicieux démontage de Kristen de son ennemi juré sur le mal, les compliments les plus étranges du juge America’s Got Talent Howie Mandel et de Jeopardy! trash-talk que nous n’avons pas vu venir. (Qui vous a blessé, James Holzhauer?)

Également présenté dans le résumé de cette semaine: doubles doses de Superstore, Sex Education et Schitt’s Creek, ainsi que des extraits sonores de The Magicians, NCIS, Flirty Dancing et plus encore.

Consultez la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si nous avons manqué l’un de vos favoris!