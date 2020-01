“Perpetual Grace, LTD” annulée, se terminant par une courte saison 2 sur Epix

Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les fans de Perpetual Grace, LTD.

La mauvaise nouvelle: le drame noir d’Epix ne sera pas de retour pour une deuxième saison complète. Mais selon notre publication sœur Deadline, le spectacle fermera les téléspectateurs par le biais d’un «suivi limité» de la première saison.

Le retour abrégé serait encore aux premiers stades et le nombre exact d’épisodes n’a pas été déterminé. Un représentant d’Epix a confirmé à TVLine que Perpetual Grace se terminera avec ces derniers versements, mais n’a pas fourni plus de détails.

Perpetual Grace, LTD met en vedette Jimmi Simpson de Westworld dans le rôle de James, un jeune attaquant qui tente de s’attaquer au pasteur Byron Brown (Sir Ben Kingsley). Mais le pasteur est beaucoup plus dangereux que James le soupçonne: Byron et sa femme, Lillian (Jacki Weaver) – connus de leurs paroissiens comme Pa et Ma – ont utilisé la religion pour escroquer des centaines d’innocents de leurs économies.

Terry O’Quinn, Luis Guzmán, Chris Conrad et Damon Herriman complètent le casting, tandis que Steve Conrad et Bruce Terris (Patriot) servent de producteurs exécutifs et de showrunners. La première saison de 10 épisodes s’est terminée le 4 août 2019.

Le tableau de bord de renouvellement de câble de TVLine a été mis à jour avec le dernier développement Perpetual Grace. Êtes-vous heureux de terminer le spectacle?