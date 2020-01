Personnages de Peter Sarsgaard et Jayme Lawson dans The Batman

Enfin, après une longue attente, la production de The Batman a officiellement commencé, donc Warner a été plus ouvert dans la publication des détails du film. Ainsi, profitant du fait que les principaux acteurs qui participeront au film ont déjà été annoncés, Warner a publié une déclaration à partir de laquelle les rôles de Peter Sarsgaard (The Magnificent Seven) et Jayme Lawson (Farewell Love) ont été révélés.

Pendant quelques semaines, on savait que Peter Sarsgaard et Jayme Lawson auraient des apparitions dans The Batman, mais on ne savait pas quel rôle ils auraient. Selon certaines rumeurs, Sarsgaard jouerait Harvey Dent et Lawson pourrait être la nouvelle Batgirl, mais la déclaration dément ces rumeurs.

Nous savons maintenant que Peter Sarsgaard sera Gil Colson, le procureur de la ville de Gothic City, apparemment le prédécesseur de Harvey Dent au poste de procureur. Alors que Jayme Lawson donnera vie à Bella Reál, candidate à la mairie de Gothic City.

Avec les rôles de Sarsgaard et Lawson révélés, nous connaissons déjà une grande partie des acteurs et des personnages qui participeront à The Batman, qui est composé de Robert Pattinson (The Lighthouse) en tant que Bruce Wayne / Batman; Zoë Kravitz (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) en tant que Selina Kyle / Catwoman; Paul Dano (faune) comme Edward Nigma / The Riddler, Jeffrey Wright (Westworld) comme commissaire James Gordon, John Turturro (Transformers: The Last Knight) comme gangster Carmine Falcone, Andy Serkis (Black Panther) comme Butler Alfred Pennyworth et Colin Farrell (Dumbo) comme Oswald Cobblepot / The Penguin.

Bien qu’il soit l’un des films les plus attendus de DC et Warner, de nombreux détails de The Batman sont inconnus, mais c’est le grand pari du studio de relancer l’une de ses franchises les plus réussies de ces dernières années. Si tout se passe bien, il atteindra les salles 25 juin 2021.

