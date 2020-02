“Personne dans ma famille ne veut que je sois avec lui”

Adara Molinero et Gianmarco Onestini n’ont plus pu cacher leur amour au cours des derniers mois et ils ont enfin pu s’exprimer ouvertement à ce sujet dans leur première auberge exclusivement qu’ils ont fait avec le magazine Lecturas. En dehors des projecteurs et des caméras, le couple s’est rencontré dans l’intimité et selon les protagonistes de cette histoire, les jours qu’ils ont passés ensemble ont été “magiques”. La gagnante de «GH VIP 7» ne peut s’empêcher de se sentir «super heureuse» avec tout ce qu’elle vit avec l’italienne: “J’ai confirmé qu’il était très romantique. Je sens qu’il m’aime et veut être avec moi, ce qui est très important dans un couple.”

Gianmarco Onestini et Adara Molinero s’embrassent dans la maison de Guadalix

Le couple a commencé sa romance compliquée dans ‘GH VIP 7’ et malgré le cacher pour éviter les dommages collatéraux, tous les téléspectateurs ont découvert. Ce qui les a conduits à un tourbillon de critiques, de critiques et d’oppositions qui les ont séparés lorsqu’ils ont quitté la maison de Guadalix. Sa deuxième chance est venue dans «Le temps de la remise», où ils ont de nouveau été enfermés entre quatre murs et bien qu’au début ils aient commencé avec un mauvais pied, c’est grâce à cette réunion que les deux ont fini par définir et comprendre les sentiments qu’ils avaient l’un pour l’autre.

Leur première nuit ensemble

Les deux ont été très contents pendant leur séjour à Guadalix malgré l’incroyable attraction et la chimie qu’ils ont toujours eues. Une fois les problèmes en suspens de Molinero résolus, le couple est disposé à exprimer publiquement leur amour: “Je sens que je suis libre et que je peux m’exprimer librement. Je me retenais beaucoup, mais je ne pouvais plus le faire parce que mes sentiments étaient trop grands“admet le gagnant de la réalité.

Les deux se sentent tellement libérés qu’ils ont même partagé quelques détails sur la façon dont leur première nuit de passion a été: “Avec Gianmarco, j’ai fait l’amour avec la lumière pour la première fois”, avoue l’ancien concurrent de ‘GH 17’, qui a expliqué dans la maison qu’il avait toujours eu des relations sombres à cause de son manque de confiance. “C’était dans le noir, très romantique”, se souvient le Madrid. “C’était mieux que ce à quoi je m’attendais”, ajoute Onestini très amoureux de la grande sœur.

Avec sa famille contre

La famille de Molinero n’a jamais été en faveur de l’italien depuis le début des rumeurs d’une éventuelle romance entre eux. Ils ont été les premiers à soutenir l’expulsion d’Onestini dans “ GH VIP 7 ” et bien qu’Elena Rodriguez, la mère d’Adara, semble avoir accepté la gagnante de “ Le temps de la remise ” dans sa famille n’a jamais fini de lui faire entièrement confiance. Même le concurrent de ‘Survivors 2020 ‘est venue avouer à sa fille que l’Italienne l’avait regardée de la même manière.

Gianmarco Onestini et Adara Molinero dans «Le temps de la remise»

Le père d’Adara n’a pas non plus été laissé pour compte. Dans les réseaux sociaux, il a toujours montré son soutien à Hugo Sierra et même récemment, il a défendu la relation uruguayenne avec Ivana Icardi dans ‘Survivors’: “Hugo n’a jamais fait de théâtre avec personne. Il a toujours eu beaucoup d’élégance dans la gestion de sa vie privée sans avoir à parler de personne, ni à victimiser en aucune façon et je pourrais épargner. Malgré cela, il doute encore de ses intentions. “

Il n’est pas surprenant que l’un des obstacles que le couple ait toujours eu à entamer une relation soit l’opposition des parents de Molinero: “Personne dans ma famille ne veut que je sois avec lui”, commente l’ancien candidat «GH 17», espérant qu’avec le temps, les choses changeront petit à petit.

