Personne n’a volé le Journal de l’Empire des archives historiques CDMX

Cette semaine, la disparition d’un des volumes de Le journal de l’Empire des étagères des Archives historiques de Mexico. Le volume volé correspond aux mois de juillet à décembre 1867. Aujourd’hui, le ministère de la Culture de la capitale signale qu’il n’y a pas eu de vol de ce type car ce volume n’existe pas.

Dans un communiqué, l’agence explique que la collection d’El Diario del Imperio de mai 1865 au 19 juin 1867, qui appartient à Mexico, est complète dans les archives historiques de Mexico.

«On prétend qu’il y avait un volume relié de juillet à décembre 1867, cependant, Maximiliano de Habsburgo a été abattu le 19 juin de la même année et la République a été officiellement restaurée le 15 juillet par Don Benito Juarez, donc The Diary of the Empire il a été officiellement éteint à la mort de Maximilien de Habsbourg », explique l’agence de la capitale.

Le Secrétaire informe qu’entre décembre et janvier il a assisté à 36 visites, 43 consultations et aucune d’entre elles n’est liée à El Diario del Imperio. “Le protocole d’entrée ou de sortie des travailleurs et des visiteurs implique un examen physique par les éléments de la police bancaire et industrielle (PBI), rattachés au site en quarts de travail 24h / 24”, rapporte-t-il.

Enfin, ils ont précisé que le procureur général de Mexico poursuivra l’enquête.

