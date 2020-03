Personne ne gère la quarantaine mieux que NBA et TikTok Star Matisse Thybulle

La NBA pourrait être en pause pour une affaire sérieuse, mais cela ne signifie pas que les joueurs ne peuvent pas s’amuser. Les joueurs font face à l’auto-isolation de diverses manières. L’une des façons évidentes de le faire est d’utiliser les médias sociaux. Aucun joueur, cependant, ne fait cela aussi bien que Philadelphia 76er, qui prend à TikTok pour passer le temps pendant que tout le monde attend le retour des sports.

Matisse Thybulle | Mitchell Leff / .

La suspension de la NBA

Le monde de la NBA a été renversé après avoir découvert que Rudy Gobert, qui avait récemment touché tous les microphones lors d’une conférence de presse pour plaisanter, avait été testé positif pour le coronavirus. Après cela, les dominos sont rapidement tombés, car la ligue a annulé des matchs où les fans étaient déjà présents et a rapidement suspendu la saison par précaution.

Dans le cadre du protocole pendant la saison suspendue, les joueurs de la NBA ne sont pas autorisés à se rendre dans les gymnases et les terrains de basket où d’autres pourraient se trouver, car cela risque de propager le virus encore plus loin. Pour y faire face, plusieurs joueurs ont décidé de publier des vidéos de leur vie loin du basket. Certains d’entre eux sont des tranches de vie de la sécurité de leurs condos et demeures, tandis que d’autres semblent déterminés à utiliser la pause pour créer du contenu pour leurs fans.

De Dion Waiters publiant une vidéo de lui faisant du patin à roues alignées dans la maison à une attaque de regards dans la vie de LeBron James et de sa famille, les joueurs de la NBA ne manquent pas sur les réseaux sociaux. Cependant, personne ne le fait aussi bien que Matisse Thybulle, qui a pris le temps de perfectionner sa marque sur TikTok.

Matisse Thybulle sur TikTok

Thybulle pourrait ne pas faire tourner beaucoup de têtes en tant que joueur sur les 76ers. C’est une recrue qui passe la plupart des matchs sur le banc. Malgré cela, il a montré une certaine promesse lorsqu’il obtient des minutes. À la suspension de la ligue, il marquait en moyenne un peu moins de cinq points, un rebond et une passe décisive par match. Chaque fois que la ligue revient, cependant, Thybulle est tenu de rentrer dans la ligue avec plus de fans qu’il n’en avait avant.

Thybulle a commencé sa carrière en tant que star de TikTok en annonçant qu’il ferait plus de contenu au milieu d’une multitude de tours de caméra. Des blagues sur la technologie aux vidéos de lui jouant avec Legos, Thybulle semble avoir le temps de sa vie alors qu’il passe la quarantaine avec le reste d’entre nous. Les messages TikTok sont bizarres, hilarants et carrément créatifs.

Une vidéo particulièrement mémorable montre Thybulle jouant à une sorte de jeu de maquillage où il fait rebondir des balles de ping-pong et essaie de les faire entrer dans le trou d’une sorte de structure qu’il garde autour de la maison. Un autre l’a fait se moquer du fait que les 76ers lui ont donné deux ballons de basket alors qu’il est coincé dans son appartement, suivi d’une vidéo de lui qui dribble dans son espace de vie.

Le monde a remarqué, et le jeune sympathique 76er a fait éclater Twitter de rire alors que tout le monde essayait de donner un sens à un monde sans sport.

Twitter réagit au TikTok de Thybulle

Brooke Destra de NBC Sports a aidé Thybulle à se lancer dans le monde, montrant sa vidéo initiale à l’enthousiasme des fans du monde entier.

Sixers Insider Jon Johnson a commenté comment Thybulle, comme le reste d’entre nous, est contraint de trouver de nouvelles façons de faire face à l’ennui.

Le coéquipier de Thybulle, Ben Simmons, a même commenté les pitreries de la suspension de Thybulle tout en publiant une vidéo mettant en évidence son All-Star Weekend à Chicago.

Dans un monde où tant de distractions conduisent à des émotions négatives, il est rafraîchissant de voir quelqu’un utiliser le temps pour faire sourire ses fans alors qu’il ne peut pas le faire sur le terrain de basket. Espérons que Thybulle puisse également les divertir sur le terrain.