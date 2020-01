“Personne ne la croit”: Elisabeth Moss sur les thèmes d’actualité de “L’Homme invisible” de Leigh Whannell

Universal, Blumhouse et Leigh Whannell injectent une nouvelle vie dans le film monstre classique L’homme invisible cette année, le scénariste / réalisateur Whannell (Upgrade) offrant une nouvelle tournure sur le film réalisé par James Whale de 1933. Star Elisabeth Moss a parlé du remake noté «R» dans un nouveau chat avec Empire cette semaine, taquinant les thèmes d’actualité du film.

«Vous avez littéralement un homme qui est invisible, vous ne pouvez pas le voir, elle dit qu’il est là, qu’il l’attaque, la maltraite, la manipule, et tout le monde autour d’elle dit:« Détendez-vous. Ça va. “Et elle n’arrête pas de dire:” Non, il est – il est vivant, il fait ça “, et personne ne la croit. L’analogie est incroyablement claire», A expliqué Moss au site.

Elle a ajouté, “J’ai eu beaucoup d’expérience en jouant des personnages qui sont confrontés à différents types d’abus. Que ce soit émotionnel, physique, sexuel, c’est quelque chose dans lequel j’ai plongé un peu. J’ai donc pu apporter ces connaissances à ce rôle. »

La meilleure horreur tient souvent un miroir à la société et a plus à l’esprit que les peurs et les effusions de sang, et il semble que la propre interprétation de Whannell sur The Invisible Man ait quelque chose à dire ici en 2020. Dans le sillage de l’échec de «l’univers sombre» , cela ressemble de plus en plus à ce qu’Universal a enfin compris comment amener correctement ses monstres dans le présent.

Découvrez une nouvelle image du film ci-dessous, également gracieuseté d’Empire.

Voici le récapitulatif complet de l’intrigue:

«Pris au piège d’une relation violente et contrôlante avec une scientifique riche et brillante, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) s’échappe en pleine nuit et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Harriet Dyer), leur ami d’enfance (Aldis Hodge) et sa fille adolescente (Storm Reid). “

“Mais lorsque l’ex-violente de Cecilia (Oliver Jackson-Cohen) se suicide et lui laisse une partie généreuse de sa vaste fortune, Cecilia soupçonne que sa mort était un canular. Alors qu’une série de coïncidences étranges devient mortelle, menaçant la vie de ceux qu’elle aime, la santé mentale de Cecilia commence à s’effilocher alors qu’elle tente désespérément de prouver qu’elle est pourchassée par quelqu’un que personne ne peut voir. “

The Invisible Man traque le public sur 28 février 2020.