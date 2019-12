Personne ne l'imagine! La pitoyable maladie dont Brad Pitt souffre en silence

La terrible maladie dont souffre l'acteur le fait paraître vaniteux.

Brad Pitt est catalogué comme l'un des artistes les plus célèbres des 20 dernières années, pour sa participation au cinéma extraordinaire dans les films "Thelma et Louise"En 1991"Légendes de l'automne"En 1995 et récemment"Il était une fois à Hollywood»De l'année 2019. Ses succès se sont élargis depuis le début de sa carrière artistique et aujourd'hui à 56 ans il est considéré comme une« légende du septième art ».

Bien qu'il soit une personne attentionnée et spontanée, ses amis les plus proches l'ont qualifié d '"égoïste" en raison de la façon dont il a traité le public. Mais, cette attitude du lauréat d'un Oscar pour «12 ans d'esclavage» de 2014, est due au fait que l'artiste souffre depuis longtemps d'une maladie douloureuse.

L'acteur a avoué au magazine Esquire, la raison pour laquelle il ressemblait à une personne vaniteuse:

"Beaucoup de gens me détestent parce qu'ils pensent que je suis impoli. Cependant, cette année, j'ai promis de dire aux gens ce qui m'arrive. Les gens me disent que je suis prétentieux et vain. Pour moi, ce n'est pas facile. »

Les symptômes subis par l'artiste coïncident avec la maladie neurologique connue sous le nom de "Prosopagnosie" ou "Cécité faciale", qui l'empêche de traiter les informations visuelles de la personne. Cette condition est déterminée par l'incapacité à reconnaître le visage des gens, y compris le leur.

La personne qui souffre de ce mal, distingue certaines parties du visage, c'est-à-dire peut voir les yeux, la bouche, le nez, mais n'a pas la capacité de joindre ces informations et de créer la physionomie de la personne. De même, vous pouvez vous voir dans un miroir sans savoir que vous vous regardez ou voir une photo et vous reconnaître. Ils essaient de chercher une particularité chez les gens pour pouvoir les distinguer, que ce soit une cicatrice, la façon dont ils s'habillent, un sourire.

Jusqu'à présent, il n'existe aucun traitement pour prévenir cette maladie.

Quelle tristesse Brad, et pense que beaucoup ne peuvent pas arrêter de penser à toi!