Personne ne sait pourquoi Peter Weber a déclaré que sa fin serait sans spoiler

Lorsque The Bachelor Season 24 a été présenté en janvier 2020, Peter Weber a révélé que sa fin resterait sans spoiler, suggérant même une grande raison. Pendant la majeure partie de la saison, il semblait que le joueur de 28 ans tiendrait parole. Mais quelques heures avant la finale de The Bachelor le 9 mars, le blogueur de franchise Reality Steve a dévoilé des spoilers, transformant les remarques de Weber en une autre promesse qu’il ne pouvait pas tenir. Alors pourquoi Weber a-t-il dit que son parcours de célibataire serait intact? Ni le chef de la programmation alternative d’ABC ni l’animateur Chris Harrison ne savent pourquoi Weber a été invité à faire ses commentaires.

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24 finale.]

Peter Weber dit que sa fin sur “The Bachelor” sera sans spoiler

Le 30 décembre, People a publié une interview avec Weber où il se vantait de sa confiance dans une fin de baccalauréat sans spoiler. Le pilote Pete a également taquiné qu’il y avait une raison.

“Il y a une raison pour laquelle personne ne va découvrir la fin et je suis très heureux de la façon dont tout s’est passé”, a déclaré Weber à l’époque. «Et je suis ravi que tout le monde écoute et que ce soit la première saison intacte depuis un moment. Alors ça va être bon. “

Puis, le 3 janvier, Weber a poursuivi le récit, développant ses remarques sur la finale de The Bachelor. “Je suis vraiment excité pour cette saison parce que je suis très confiant que personne ne pourra le gâcher”, a déclaré Weber au Hollywood Reporter. «Il y a une raison pour laquelle je crois cela. Et évidemment je ne peux pas le dire, sinon ça le trahit. Je suis très confiant que Reality Steve et toutes ces personnes, ils ne vont pas savoir ce qui se passe. Il n’y a aucun moyen qu’ils vont le découvrir. ”

Il a ajouté: “Je suis très excité à ce sujet parce que je pense que c’est ce que cette émission a voulu pendant un certain temps et je suis ravi que pour ma saison, il y ait une très bonne chance qui se produise. Et je suis ravi que tout le monde vienne pour le voyage et ne sache pas ce qui se passe à la fin, et puisse simplement vivre avec moi. “

Rob Mills ne sait toujours pas pourquoi Peter Weber a déclaré que sa saison «Bachelor» serait intacte

Nous savons maintenant comment s’est terminée la saison 24 de Bachelor. En bref, Weber a proposé à Hannah Ann Sluss dans la finale. Cependant, il a changé d’avis et a poursuivi son deuxième, Madison Prewett. Cela dit, au moment où la première de Bachelor a été diffusée et Weber a parlé à la presse, il était toujours avec Hannah Ann. Alors, comment Weber était-il si certain que sa fin resterait sans spoiler? Même Mills ne connaît même pas la réponse.

“Je ne pouvais pas comprendre de quoi il parlait”, a déclaré le dirigeant d’ABC. “Je me souviens l’avoir vu le soir du Nouvel An et il a dit la même chose. Il était important pour lui que le public fasse le voyage avec lui. Il ne voulait certainement pas qu’il soit gâté.

Mill a poursuivi: «C’est en fait assez facile [to keep it quiet] si vous le gardez juste pour les gens qui vont garder la bouche fermée. C’était probablement plus ce que c’était, que cela signifiait vraiment beaucoup pour lui et Hannah Ann à ce moment-là de ne pas vraiment dire quoi que ce soit. »

Néanmoins, Mills était toujours heureux que la saison n’ait pas été gâchée dès le début. “Je pense absolument que c’est génial que la fin ne soit pas gâchée, car cela a amené beaucoup plus de gens à discuter,” Que pensez-vous qu’il va se passer? “Par opposition à” Eh bien, voici ce que j’ai entendu se produire “”, m’a dit. “C’est beaucoup mieux de pouvoir écrire une pièce où il y a cinq scénarios possibles, au lieu d’entendre une chose qui se passe.”

Chris Harrison dit que les remarques de Peter Weber étaient «vraiment stupides»

Mills n’est pas le seul membre de l’équipe The Bachelor qui continue d’être dérouté par les remarques de Weber. En parlant avec Lauren Zima de Entertainment Tonight, Harrison a évoqué la saison «intacte» de Weber. Et l’animateur pensait que les commentaires de Weber étaient une chose «stupide» à dire à la presse.

“C’était vraiment stupide de sa part de dire cela”, a déclaré Harrison, citant “l’inexpérience de Weber dans cette entreprise” comme la principale raison pour laquelle le célibataire a dit ces choses.

“Il aurait dû être gâté car il n’y a vraiment aucune raison pour qu’il ne le soit pas”, a poursuivi Harrison. «Il y avait 90 personnes à cette proposition à Alice Springs, en Australie. Ce n’est donc pas comme s’il n’aurait pas pu sortir, comme c’est parfois le cas. » Il a ensuite remarqué que ses spoilers surprise n’étaient pas sortis «parce que ce n’était vraiment pas une chirurgie du cerveau».

Chris Harrison et Peter Weber dans «The Bachelor» | Kelsey McNeal via .

Pendant ce temps, Reality Steve a évoqué les revendications précédentes de Weber dans son article du 11 mars. Le gourou du spoiler a noté que la finale était, en effet, gâtée le jour de la finale. Bien que la réalité, Steve était tout aussi confus que Mills et Harrison. Il a écrit:

Je ne sais toujours pas exactement quelle était cette «raison». Certes, il a fini par avoir raison jusqu’à lundi dernier, mais toujours une affirmation si audacieuse à faire au début de la saison quand, merde, il a quitté l’Australie engagé et était engagé quand il a fait ce commentaire pour commencer sa saison. Peut-être que Peter abordera ce sujet lorsqu’il commencera à faire des médias sur ce à quoi il faisait référence, mais pour l’instant, je n’ai pas la moindre idée de ce qu’il voulait dire quand il a dit cela.

Franchement, ce résultat n’est pas vraiment surprenant compte tenu de ce qui s’est passé tout au long du parcours de Weber au baccalauréat. Mais j’espère que Weber a une explication quand il fait le tour des médias. Alors restez à l’écoute.

