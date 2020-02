PETA Angers Internet avec #TakeAKnee, annonce du Super Bowl inspirée de Colin Kaepernick

“Fin du spécisme”.



S’il y a une organisation qui sait comment remuer le pot, c’est PETA. Le groupe People for the Ethical Treatment of Animals est connu pour lancer de la peinture ou de la farine sur les porteurs de fourrure, organiser des manifestations peu orthodoxes dans les rues et appeler des célébrités sur les réseaux sociaux. Autant ils voudraient que le monde croie qu’ils ont de bonnes intentions, leurs méthodes frottent souvent les gens dans le mauvais sens.

Selon PETA, ils étaient tous prêts à lancer une publicité lors du Super Bowl LIV, mais ils ont été rejetés. Yahoo Sports rapporte que le message de l’annonce animée de l’organisation était de “mettre fin au spécisme” car il montre divers animaux prenant un genou sombrement à la Colin Kaepernick. PETA a partagé la publicité d’une minute en ligne, et dire que les réactions ont été confondues est un euphémisme.

“La National Football League a apparemment trouvé notre nouvelle publicité inspirée de Colin Kaepernick – avec son message d’inclusion et de respect – trop audacieuse et a fait pression sur FOX pour snober notre publicité”, a écrit l’organisation sur son site Web. «PETA a travaillé avec un groupe talentueux d’annonceurs et d’artistes qui ont eu l’idée de notre belle publicité. Reconnu positivement par Kaepernick lui-même, ce projet rend hommage à tous les mouvements qui nous rappellent d’ouvrir nos cœurs et nos esprits et de rejeter toutes les formes d’injustice, y compris le sexisme, le capacitisme, le racisme, l’âgisme, l’homophobie et le spécisme. … La NFL n’est peut-être pas concernée par les inégalités, mais chez PETA, nous sommes des militants qui continueront de travailler pour démanteler toutes les formes d’oppression. »

La présidente de PETA, Ingrid Newkirk, a également publié une déclaration: «PETA remet en cause le spécisme, qui est une vision du monde suprémaciste qui permet aux humains de manquer de respect envers les autres êtres vivants et ressentis et de traiter leurs intérêts comme sans importance. Notre spot patriotique du Super Bowl envisage une Amérique dans laquelle aucun être sensible n’est opprimé en raison de son apparence, de son lieu de naissance, de ses proches ou de son espèce. Il envoie un message de gentillesse – un message que la NFL devrait embrasser, pas faire taire. »

Regardez l’annonce et lisez quelques réactions ci-dessous.

