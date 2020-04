PETA demande à Taika Waititi que Thor devienne végétalien dans le prochain film

Le travail de Taika Waititi derrière Thor: Ragnarok nous a montré que le personnage pouvait grandir de la main de l’humour, et après que les frères Russo aient utilisé Thor Gordo dans Avengers: Fin de partie, il est inévitable de se demander si nous le reverrons dans cette version pour Thor: Love and Thunder.

Lorsqu’on a demandé à Waititi si nous reverrions cette version du Thunder God, le réalisateur a dit qu’il n’avait pas encore décidé, alors PETA a semblé demander que Thor est devenu végétalienou, sous prétexte que sa perte de poids dans le film pourrait être ainsi justifiée, dans le cas où cela se produirait.

La demande de PETA dit:

“Cher Taika,

Nous savons que vous avez un problème de poids sur les mains et PETA est là pour vous aider. Comme nous nous en souvenons tous, Thor a amassé quelques kilos supplémentaires dans Avengers: Engame, donc la question qui consume les fans de Marvel à travers les neuf royaumes est de savoir comment notre dieu du tonnerre préféré reviendra à son merveilleux corps d’avant à son prochain film; Thor: L’amour et le tonnerre? Nous vous suggérons de prendre note de ce que Chris Hemsworth lui-même a fait et de regarder ce qui pourrait arriver si Thor devenait végétalien.

Selon son entraîneur personnel, Hemsworth est devenu végétalien tout en filmant les films originaux de Thor et Avengers, développant un goût particulier pour les hamburgers aux haricots et aux légumes. Peut-être que si Thor devait prendre le pont Bifrost dans notre monde, il serait inspiré par les végétariens Avengers Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) et Natalie Portman (Jane Foster), afin que son armure de combat puisse le rendre à nouveau confortable.

Si Thor veut vraiment protéger la planète Terre, être végétalien est parfaitement logique; retirer les produits animaux de votre alimentation d’un seul coup pourrait économiser plus de 1000 gallons d’eau, éviter 9 kilogrammes d’émissions de dioxyde de carbone et sauver 6 mètres carrés de forêt chaque jour, ainsi que la vie de près de 200 animaux! année! En rendant Thor végétalien, il pourrait facilement expliquer la restauration de son physique, armant les avantages d’un régime à base de plantes.

Voici quelques idées pour nourrir l’esprit …

Avec nos meilleures salutations”.

Que pensez-vous, pensez-vous que Thor devrait devenir végétalien?

.