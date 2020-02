PETA insiste sur le fait que le terme “animal de compagnie” est péjoratif, suggère d’utiliser plutôt “compagnon”

Un représentant de PETA a expliqué pourquoi l’organisation souhaite que les gens changent de langue.



Jennifer White, responsable des médias chez PETA, est apparue mardi matin sur Good Morning Britain, pour parler aux hôtes Piers Morgan et Susanna Reid de l’utilisation du terme “animal” pour désigner ses animaux domestiques. Selon Jennifer, l’organisation des droits des animaux, qui signifie People for the Ethical Treatment of Animals, estime que le mot “animal de compagnie” est péjoratif et suggère que les gens devraient cesser de l’utiliser.

“Beaucoup de gens à la maison qui ont des chiens ou des chats les appellent des” animaux de compagnie “et se considèrent comme des” propriétaires “, ce qui implique que les animaux sont une possession, comme une voiture par exemple”, a expliqué Jennifer aux hôtes, qui ne l’achetaient pas. “Quand vous vous référez aux animaux, non pas comme les êtres vivants qu’ils sont, mais comme un objet inanimé, cela peut refléter notre traitement sur ces animaux.” Un débat sur les différentes phrases que PETA veut changer pour être moins centrée sur l’animal, comme «prendre le taureau par les cornes», éclate alors, mais finalement la discussion ramène aux sentiments de PETA sur le mot «animal de compagnie».

«Nous ne détestons pas le mot« animal de compagnie », précise Jennifer. “Nous encourageons les gens à utiliser un meilleur mot, comme” compagnon “.” Piers insiste ensuite sur le fait que PETA changerait le nom de l’organisation puisque le titre contient le mot “animal de compagnie”, mais Jennifer dit que ce n’est pas le cas s’appliquent au nom de l’entreprise, car PETA est un acronyme. “[The word ‘pet’] n’est pas offensant, nous ne disons à personne que c’est offensant “, explique-t-elle.” Les animaux ne sont pas offensés par cela, nous ne sommes pas offensés par cela. Nous suggérons que les gens pourraient utiliser le mot «compagnon». “Le président de PETA, Ingrid Newkirk, a également suggéré que notre langage soit ajusté lors de la description de ces animaux, indiquant qu’un animal domestique est un” individu entier, avec des émotions et intérêts.”

“Les animaux ne sont pas des animaux de compagnie – ils ne sont pas votre alarme antivol bon marché ou quelque chose qui vous permet de sortir vous promener. Ce ne sont pas les nôtres comme décorations ou jouets, ce sont des êtres vivants”, a déclaré le militant. “La façon dont nous disons les choses régit notre façon de penser à leur sujet, donc un ajustement dans notre langue lorsque nous parlons des animaux dans nos maisons est nécessaire.”

