Pete Buttigieg & Bernie Sanders – Débat démocratique Vidéo en direct

HISTOIRES CONNEXES

L’ABC, vendredi, accueille le huitième débat démocrate, en direct du St. Anslem College de Manchester, dans le New Hampshire. Il s’agit de la première des trois confrontations principales prévues pour le mois de février, et vient juste quelques jours avant la primaire du 11 février de l’État.

Le débat de trois heures mettra en vedette sept candidats. Ceux qui se sont qualifiés apparaîtront sur scène dans l’ordre suivant (de gauche à droite):

* Andrew Yang, ancien directeur technique

* Pete Buttigieg, maire de South Bend, Ind.

* Bernie Sanders, sénateur du Vermont

* Joe Biden, ancien vice-président

* Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts

* Amy Klobuchar, sénatrice du Minnesota

* Tom Steyer, milliardaire de fonds spéculatifs

Bien que le nombre de démocrates en lice pour la nomination ait considérablement diminué ces derniers temps, il y a encore quatre autres candidats qui ne remplissaient pas les conditions requises pour le match de vendredi:

* Michael Bloomberg, ancien maire de New York

* Tulsi Gabbard, représentant américain pour le deuxième district du Congrès d’Hawaï

* Deval Patrick, ancien gouverneur du Massachusetts

* Michael Bennet, sénateur du Colorado

George Stephanopoulos, David Muir et Linsey Davis, d’ABC News, seront les modérateurs du débat. Ils seront rejoints par Adam Sexton et Monica Hernandez de WMUR, la filiale locale du New Hampshire.

Le débat de vendredi intervient dans la foulée des caucus (certes bâclés) de l’Iowa, où Sanders et Buttigieg sont enfermés dans une cravate virtuelle. Pendant ce temps, Sanders mène dans les derniers sondages dans le New Hampshire, selon le New York Times.

Le débat commence à 20 h HE. Regardez-le via le flux en direct ci-dessus (ou cliquez ici pour le regarder sur YouTube), puis faites défiler vers le bas pour discuter dans les commentaires.