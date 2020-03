Pete Davidson est “Pretty Done” avec Ariana Grande

Il semble que la majeure partie de l’été 2018 était les médias parlant de Pete Davidson et Ariana Grande. Lorsque cela a été suivi d’une rupture, plus Davidson datant de Kate Beckinsale, les choses sont devenues encore plus surréalistes. Il est rare qu’un comédien soit davantage couvert par ses relations que par son matériel.

Peu importe ce que l’on pense des contributions comiques de Davidson à Saturday Night Live, il ne fait aucun doute qu’il a du talent. Pourtant, il y a toujours une persistance à vouloir couvrir qui il sort ensuite, quelque chose qu’il a abordé dans de récentes interviews.

Il rencontre toujours des gens qui veulent qu’il retourne à sortir avec Grande, ce à quoi il donne également une réponse approfondie. Maintenant, avec une nouvelle offre spéciale Netflix, Davidson répond à cette question sans réponse.

Il n’y aura probablement pas de réunion Pete Davidson / Ariana Grande

Selon Davidson lui-même lors d’une récente interview en podcast avec Charlamagne Tha God, il a à peu près fini de parler ou de penser à Ariana Grande. Aussi triste que cela puisse être pour les fans de leur engagement, les sentiments de Davidson à ce sujet ne sont basés que sur ce que Grande elle-même a dit à propos de leur relation.

Quand elle a dit récemment que leur temps ensemble était une «distraction», cela a semblé être le dis ultime contre son ex. Il ne l’a pas pris à la légère, poursuivant son commentaire dans son récent standup spécial Netflix. Dans une citation de l’émission, Davidson a déclaré: “Ma carrière serait terminée demain si je me peignais au pistolet brun et sautais sur la couverture du magazine Vogue et commençais juste à chier sur mon ex.”

Beaucoup lèveront probablement les sourcils à sa seule réponse. Ses autres commentaires sur ses relations lors de son entretien avec Charlamagne Tha God étaient tout aussi boursouflés.

Néanmoins, et malgré avoir fini avec Grande, Davidson a dit des choses encourageantes sur leur temps ensemble.

La mort de Mac Miller pourrait avoir affecté la rupture

Pete Davidson | Jason LaVeris / FilmMagic / .

Lors de l’interview, Davidson a noté qu’il voulait que les choses restent cool avec Grande. Il a dit que la mort de l’ancien Mac Miller de Grande avait vraiment affecté sa psyché. Lorsque Miller est décédé d’une overdose de drogue en septembre 2018, Davidson a déclaré qu’il savait que Grande ne serait pas en mesure de s’en remettre psychologiquement.

Davidson a dit qu’il lui avait promis qu’il serait là pour elle. Depuis lors, il a essentiellement dit que cela pouvait être la vraie raison de leur rupture. Il est vrai que Grande a traversé beaucoup de choses ces dernières années, y compris le stress d’être à proximité du tournage de masse de 2017 à Manchester, en Angleterre.

Passer par là et perdre un ami proche dans un an serait bien trop difficile à gérer pour quiconque. Pour cette raison, il semble que Grande se soit engagée récemment à rester célibataire pour le moment.

Dans le cas de Davidson, il a également fait une énorme révélation dans son Charlamagne Tha God sur sa propre vie et ses relations futures.

Pete Davidson restera-t-il vraiment célibataire?

Après de nombreuses relations entre Beckinsale et Kaia Gerber, Davidson a déclaré qu’il allait rester célibataire pendant un certain temps. Sans aucun doute, il voit enfin que les médias sont plus fascinés par les personnes avec qui il sort que par sa propre comédie.

Il y a un gros argument à faire qu’il ne serait peut-être pas dans la moitié des médias sans son engagement pour Grande. Au moins, il a finalement trouvé les bonnes plates-formes pour afficher ses compétences comiques. Si son style comique n’est pas pour tout le monde (semblable à écouter une séance de thérapie), il y a maintenant un accent sur le contenu plutôt que sur qui il sort.

Personne ne devrait jamais éliminer la possibilité que Davidson et Grande se retrouvent loin sur la route. De telles choses se sont déjà produites dans les relations, et la maturité est généralement la raison pour laquelle elles reviennent.

Cependant, son commentaire ci-dessus sur Grande aurait peut-être été beaucoup trop pour que cela se produise. Les mots prononcés et dans les archives publiques ne sont pas si facilement oubliés de nos jours, les médias étant plus omniprésents.