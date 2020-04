Pete Davidson parodie la vidéo «Toosie Slide» de Drake

«Toosie Slide» de Drake a inspiré des vidéos de danse de tout le monde, de Justin Bieber à Ciara.

Maintenant, Pete Davidson donne sa propre tournure à la sensation virale tout en étant isolé. Au cours de l’épisode d’hier soir de “SNL”, le comédien a canalisé Drake en recréant son clip “Toosie Slide”. Contrairement au 6 God, qui a tourné sa vidéo dans son manoir de 50 000 pieds carrés à Toronto, Davidson a filmé sa parodie hilarante dans le sous-sol de sa mère et l’a même fait réaliser.

“Je suis juste ici pour m’amuser avec mes amis. Nous faisons juste tellement d’argent », explique Davidson dans l’intro.

Tout en se prélassant sous les lumières violettes, l’ancien petit ami d’Ariana Grande réfléchit à la disparition d’un ex en quarantaine. «C’est une chanson de Drake / Mon ex me manque / C’est une chanson de Drake», chante-t-il en faisant sa propre interprétation du «Toosie Slide» dans le salon et la cuisine.

La vidéo originale de “Toosie Slide” de Drake a plus de 27 millions de vues. Justin Bieber, Chance the Rapper, DJ Khaled et Ciara ont tous participé au défi de la danse virale, partageant leurs vidéos sur les réseaux sociaux.

