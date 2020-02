Pete Davidson quitte SNL? “Ils se moquent de moi” – Interview vidéo

HISTOIRES CONNEXES

Dans une nouvelle interview de grande envergure, Pete Davidson de Saturday Night Live dévoile son désir de quitter la série de sketchs de fin de soirée. La raison, dit-il, est qu’il est constamment le but de la blague.

“Personnellement, je pense que je devrais en finir avec cette émission, car ils se moquent de moi”, dit-il à Charlamagne Tha God, personnalité de la télévision et de la radio, dans la vidéo ci-dessous. “Je comprends, mais, comme, je suis des lignes de poing politiques ouvertes et froides, je suis des blagues de mise à jour du week-end … Quand je ne serai pas là, ils diront” Uh huh, le visage de connard af-king de Pete Davidson. “C’est comme , De quel côté êtes-vous?

“J’ai un sentiment étrange dans ce bâtiment où je ne sais pas pour quelle équipe ils jouent”, poursuit-il, suggérant qu’il ne sait pas si “je suis la blague ou si je suis sur la blague” . ” Il admet ensuite: “Je voulais vraiment que l’année dernière soit ma dernière année, mais je suis toujours là et j’essaie …”.

Après avoir distingué le patron de la série / «figure paternelle» Lorne Michaels («Lorne est le s – t… et m’a traité avec rien mais avec amour»), Davidson continue de décrire l’environnement «féroce» à l’intérieur du Studio 8H: «Tout le monde essaie d’obtenir leur s — t sur. Tout le monde veut être la prochaine chose… Tu ne vas pas te faire dorloter là-bas, tu sais… ils ne donnent pas un f-k à la fin de la journée. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que ses camarades le traitaient différemment en raison de toute l’attention médiatique qu’il recevait, Davidson – qui a publiquement lutté avec la santé mentale, a été lié de manière romantique avec Ariana Grande et Kate Beckinsale, et a décroché un rôle dans la prochaine suite de The Suicide Squad – répond: «Non, je pense honnêtement qu’ils sont juste enveloppés dans leur propre s… t… C’est comme, ‘OK, qui héberge cette semaine? Je dois faire esquisser mes f-king ducks. »Il poursuit en reconnaissant que le fait de jouer lui a été bénéfique en tant qu’interprète en direct, même si cela n’a pas fait grand-chose pour renforcer sa confiance en soi. «J’ai l’impression que tout le monde là-bas est si intelligent, et je me sens comme le plus malhonnête là-bas», dit-il.

Davidson a rejoint SNL en tant que joueur vedette de la saison 40, avant de finalement devenir membre à plein temps. Il est actuellement à mi-chemin de sa sixième saison et continue de faire des apparitions régulières au bureau de mise à jour, aux côtés de Colin Jost et Michael Che.

TVLine a demandé à NBC de commenter.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessous pour regarder le chat de Davidson avec Charlamagne Tha God dans son intégralité. (SNL arrive vers la fin des 25 minutes.)